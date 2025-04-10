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В Кремле прокомментировали обострение торговой войны между США и Китаем - РИА Новости, 10.04.2025
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13:30 10.04.2025 (обновлено: 13:38 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/poshliny-2010460764.html
В Кремле прокомментировали обострение торговой войны между США и Китаем
В Кремле прокомментировали обострение торговой войны между США и Китаем - РИА Новости, 10.04.2025
В Кремле прокомментировали обострение торговой войны между США и Китаем
Власти РФ тщательно анализируют возможные последствия обострения торговой войны США и Китая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:30:00+03:00
2025-04-10T13:38:00+03:00
россия
сша
китай
дональд трамп
дмитрий песков
введение трампом пошлин на импорт
экономика
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Власти РФ тщательно анализируют возможные последствия обострения торговой войны США и Китая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина Штатов для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%."Мы с вами уже говорили на эту тему. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, потому что все это не может не иметь последствий для мировой торговли, мировой экономики. Мы тщательно анализируем эти возможные последствия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают решение президента США Дональда Трампа поднять торговые пошлины для Китая.
https://ria.ru/20250410/kitay-2010349278.html
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россия, сша, китай, дональд трамп, дмитрий песков, введение трампом пошлин на импорт, экономика
Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
В Кремле прокомментировали обострение торговой войны между США и Китаем

Песков: РФ тщательно анализирует возможные последствия торговой войны США и КНР

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Власти РФ тщательно анализируют возможные последствия обострения торговой войны США и Китая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина Штатов для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%.
"Мы с вами уже говорили на эту тему. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, потому что все это не может не иметь последствий для мировой торговли, мировой экономики. Мы тщательно анализируем эти возможные последствия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают решение президента США Дональда Трампа поднять торговые пошлины для Китая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
У Китая есть убойный козырь против Трампа
08:00
 
РоссияСШАКитайДональд ТрампДмитрий ПесковВведение Трампом пошлин на импортЭкономика
 
 
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