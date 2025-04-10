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США рискуют импортом косметики из-за пошлин на товары из ЕС - РИА Новости, 10.04.2025
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12:46 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/poshliny-2010447015.html
США рискуют импортом косметики из-за пошлин на товары из ЕС
США рискуют импортом косметики из-за пошлин на товары из ЕС - РИА Новости, 10.04.2025
США рискуют импортом косметики из-за пошлин на товары из ЕС
Пошлины США на товары из Евросоюза ставят под угрозу более половины импорта косметики Штатами, при этом больше всего они скажутся на поставках парфюмерии,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:46:00+03:00
2025-04-10T12:46:00+03:00
сша
китай
южная корея
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пошлины США на товары из Евросоюза ставят под угрозу более половины импорта косметики Штатами, при этом больше всего они скажутся на поставках парфюмерии, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. При этом пока эти 75 стран названы не были. Изначально для Евросоюза был введен тариф в размере 20%, однако, если страны ЕС попали в этот перечень государств, то для них тариф составит 10%. По итогам прошлого года США импортировали различной косметической продукции и сырья для нее почти на 22,8 миллиарда долларов. Самый большой объем поставок пришелся на Евросоюз - 12,4 миллиарда долларов, то есть 55% всего импорта. Эти поставки могут попасть под новые пошлины, размер которых может составить до 20%. Больше всего от пошлин могут пострадать поставки в США парфюма и сырья для него. Так, в прошлом году Штаты закупали у ЕС 93% смесей душистых веществ, которые используются в качестве сырья для парфюмерии - на 4,2 миллиарда долларов, а также 80% духов и туалетной воды - на 4,4 миллиарда. Кроме того, на ЕС пришлось 37% американского импорта декоративной и уходовой косметики, включая кремы для защиты от солнца и продукты для ногтей (2,8 миллиарда долларов). Еще 26% пришлось на косметику для волос (505,2 миллиона долларов), 20% - на эфирные масла (252,9 миллиона) и 13% - на средства для бритья, дезодоранты и гели для душа (172,3 миллиона). При этом американцы покупали у европейцев всего 2% средств для гигиены полости рта (10,9 миллиона долларов). Кроме Евросоюза, США в прошлом году импортировали косметику и парфюмерию еще из 112 стран. Поставки из Южной Кореи составили 1,9 миллиарда долларов, из Канады – также 1,9 миллиарда, из Мексики – 1,7 миллиарда, из Китая – 1,2 миллиарда. Импорт из ОАЭ составил 636 миллионов долларов, Великобритании - 589,8 миллиона, Индии - 469,7 миллиона, Бразилии - 299,8 миллиона, Японии - 259,5 миллиона. У остальных 103 стран Штаты суммарно купили косметики на 1,5 миллиарда долларов, а доля каждой из них составила менее 1%.
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сша, китай, южная корея, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Южная Корея, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США рискуют импортом косметики из-за пошлин на товары из ЕС

США рискуют более чем половиной импорта косметики из-за пошлин на товары из ЕС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пошлины США на товары из Евросоюза ставят под угрозу более половины импорта косметики Штатами, при этом больше всего они скажутся на поставках парфюмерии, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. При этом пока эти 75 стран названы не были.
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Изначально для Евросоюза был введен тариф в размере 20%, однако, если страны ЕС попали в этот перечень государств, то для них тариф составит 10%.
По итогам прошлого года США импортировали различной косметической продукции и сырья для нее почти на 22,8 миллиарда долларов. Самый большой объем поставок пришелся на Евросоюз - 12,4 миллиарда долларов, то есть 55% всего импорта. Эти поставки могут попасть под новые пошлины, размер которых может составить до 20%.
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Больше всего от пошлин могут пострадать поставки в США парфюма и сырья для него. Так, в прошлом году Штаты закупали у ЕС 93% смесей душистых веществ, которые используются в качестве сырья для парфюмерии - на 4,2 миллиарда долларов, а также 80% духов и туалетной воды - на 4,4 миллиарда.
Кроме того, на ЕС пришлось 37% американского импорта декоративной и уходовой косметики, включая кремы для защиты от солнца и продукты для ногтей (2,8 миллиарда долларов). Еще 26% пришлось на косметику для волос (505,2 миллиона долларов), 20% - на эфирные масла (252,9 миллиона) и 13% - на средства для бритья, дезодоранты и гели для душа (172,3 миллиона). При этом американцы покупали у европейцев всего 2% средств для гигиены полости рта (10,9 миллиона долларов).
Кроме Евросоюза, США в прошлом году импортировали косметику и парфюмерию еще из 112 стран. Поставки из Южной Кореи составили 1,9 миллиарда долларов, из Канады – также 1,9 миллиарда, из Мексики – 1,7 миллиарда, из Китая – 1,2 миллиарда.
Импорт из ОАЭ составил 636 миллионов долларов, Великобритании - 589,8 миллиона, Индии - 469,7 миллиона, Бразилии - 299,8 миллиона, Японии - 259,5 миллиона. У остальных 103 стран Штаты суммарно купили косметики на 1,5 миллиарда долларов, а доля каждой из них составила менее 1%.
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