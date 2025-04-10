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Киев потратил в Курской области более половины западной помощи на 2024 год - РИА Новости, 10.04.2025
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10:04 10.04.2025 (обновлено: 13:39 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/pomosch-2010398221.html
Киев потратил в Курской области более половины западной помощи на 2024 год
Киев потратил в Курской области более половины западной помощи на 2024 год - РИА Новости, 10.04.2025
Киев потратил в Курской области более половины западной помощи на 2024 год
Киев потратил на авантюру в Курской области более половины западной помощи на 2024 год, подсчитало РИА Новости на основе данных группировки войск "Север". РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:04:00+03:00
2025-04-10T13:39:00+03:00
киев
нато
курская область
украина
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КУРСК, 10 апр — РИА Новости. Киев потратил на авантюру в Курской области более половины западной помощи на 2024 год, подсчитало РИА Новости на основе данных группировки войск "Север"."За время курской авантюры украинская армия не только потеряла десятки тысяч солдат, но и истратила свыше 27 миллиардов долларов США", — сообщили в группировке.По подсчетам агентства, это более половины всей внешней финансовой помощи (по данным из открытых источников, около 48 миллиардов долларов), полученной от западных стран в 2024 году."И все это — на участке фронта в 90 километров при общей протяженности в две тысячи километров", — уточнил источник РИА Новости.По информации группировки войск "Север", особое внимание привлекают потери техники и вооружений, поставленных странами НАТО."Эксперты отмечают, что такие высокие потери ставят под вопрос эффективность дальнейшего продолжения операций подобного масштаба", — пояснил собеседник агентства.В понедельник агентство выяснило, что за время боевых действий в Курской области Украина лишилась полторы тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250410/vsu-2010367853.html
https://ria.ru/20250409/vsu-2010285739.html
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киев, нато, курская область, украина
Киев, НАТО, Курская область, Украина
Киев потратил в Курской области более половины западной помощи на 2024 год

Киев потратил на авантюру в Курской области более половины помощи на 2024 год

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 10 апр — РИА Новости. Киев потратил на авантюру в Курской области более половины западной помощи на 2024 год, подсчитало РИА Новости на основе данных группировки войск "Север".
"За время курской авантюры украинская армия не только потеряла десятки тысяч солдат, но и истратила свыше 27 миллиардов долларов США", — сообщили в группировке.
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По подсчетам агентства, это более половины всей внешней финансовой помощи (по данным из открытых источников, около 48 миллиардов долларов), полученной от западных стран в 2024 году.
"И все это — на участке фронта в 90 километров при общей протяженности в две тысячи километров", — уточнил источник РИА Новости.
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По информации группировки войск "Север", особое внимание привлекают потери техники и вооружений, поставленных странами НАТО.
«
"Эксперты отмечают, что такие высокие потери ставят под вопрос эффективность дальнейшего продолжения операций подобного масштаба", — пояснил собеседник агентства.
В понедельник агентство выяснило, что за время боевых действий в Курской области Украина лишилась полторы тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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