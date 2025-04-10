https://ria.ru/20250410/pomosch-2010398221.html

Киев потратил в Курской области более половины западной помощи на 2024 год

Киев потратил в Курской области более половины западной помощи на 2024 год - РИА Новости, 10.04.2025

Киев потратил в Курской области более половины западной помощи на 2024 год

Киев потратил на авантюру в Курской области более половины западной помощи на 2024 год, подсчитало РИА Новости на основе данных группировки войск "Север". РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:04:00+03:00

2025-04-10T10:04:00+03:00

2025-04-10T13:39:00+03:00

киев

нато

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КУРСК, 10 апр — РИА Новости. Киев потратил на авантюру в Курской области более половины западной помощи на 2024 год, подсчитало РИА Новости на основе данных группировки войск "Север"."За время курской авантюры украинская армия не только потеряла десятки тысяч солдат, но и истратила свыше 27 миллиардов долларов США", — сообщили в группировке.По подсчетам агентства, это более половины всей внешней финансовой помощи (по данным из открытых источников, около 48 миллиардов долларов), полученной от западных стран в 2024 году."И все это — на участке фронта в 90 километров при общей протяженности в две тысячи километров", — уточнил источник РИА Новости.По информации группировки войск "Север", особое внимание привлекают потери техники и вооружений, поставленных странами НАТО."Эксперты отмечают, что такие высокие потери ставят под вопрос эффективность дальнейшего продолжения операций подобного масштаба", — пояснил собеседник агентства.В понедельник агентство выяснило, что за время боевых действий в Курской области Украина лишилась полторы тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250410/vsu-2010367853.html

https://ria.ru/20250409/vsu-2010285739.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, нато, курская область, украина