https://ria.ru/20250410/polk-2010443353.html
Пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк" в 2025 году
Пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк" в 2025 году - РИА Новости, 10.04.2025
Пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк" в 2025 году
Пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк" в 2025 году. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:37:00+03:00
2025-04-10T12:37:00+03:00
2025-04-10T12:37:00+03:00
общество
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Пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк" в 2025 году.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пресс-конференция об акции "Бессмертный полк" в 2025 году
Пресс-конференция об акции "Бессмертный полк" в 2025 году
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, видео
Общество
Пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк" в 2025 году
Пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк" в 2025 году.
2025-04-10T12:37
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PT55M01S
Пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк" в 2025 году
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Пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк" в 2025 году.