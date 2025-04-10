https://ria.ru/20250410/polk-2010443353.html

Пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк" в 2025 году

Пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк" в 2025 году - РИА Новости, 10.04.2025

Пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк" в 2025 году

Пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк" в 2025 году. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:37:00+03:00

2025-04-10T12:37:00+03:00

2025-04-10T12:37:00+03:00

общество

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Пресс-конференция, посвященная акции "Бессмертный полк" в 2025 году.

2025

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Пресс-конференция об акции "Бессмертный полк" в 2025 году

Пресс-конференция об акции "Бессмертный полк" в 2025 году

2025-04-10T12:37

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PT55M01S