https://ria.ru/20250410/politsejskie-2010542788.html
В Калужской области задержали мужчину, угрожавшего полицейским оружием
В Калужской области задержали мужчину, угрожавшего полицейским оружием - РИА Новости, 10.04.2025
В Калужской области задержали мужчину, угрожавшего полицейским оружием
Полицейским в Обнинске в Калужской области пришлось стрелять в воздух, чтобы усмирить агрессивного мужчину, угрожавшего им предметом, похожим на пистолет, а... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:33:00+03:00
2025-04-10T17:33:00+03:00
2025-04-10T17:51:00+03:00
происшествия
обнинск
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Полицейским в Обнинске в Калужской области пришлось стрелять в воздух, чтобы усмирить агрессивного мужчину, угрожавшего им предметом, похожим на пистолет, а затем они с помощью приемов борьбы скрутили его и задержали, сообщает УМВД по региону.Отмечается, что во время несения службы к госавтоинспекторам обратился прохожий с сообщением о том, что в автомобиле во дворе дома на улице Поленова в Обнинске сидит мужчина, который может находиться в состоянии опьянения."Подойдя к автомобилю, полицейские увидели, что гражданин вышел из машины и, направляя на них предмет, похожий на пистолет, стал двигаться в их сторону. Нарушитель игнорировал неоднократные законные требования полицейских о прекращении противоправных действий. После предупреждения о применении оружия, госавтоинспекторы произвели предупредительные выстрелы в воздух", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что гражданин продолжил проявлять агрессию в сторону полицейских."Тогда, применив боевые приемы борьбы, госавтоинспекторы задержали мужчину и доставили в отдел полиции для разбирательства. Предмет, похожий на оружие, изъят и будет направлен на исследование", - добавляется в сообщении.По данному факту проводится проверка.СУСК РФ по Калужской области информирует, что в отношении агрессивного мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия и угроза его применения в отношении представителя власти).
https://ria.ru/20250410/uchastnik-2010441971.html
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происшествия, обнинск, калужская область
Происшествия, Обнинск, Калужская область
В Калужской области задержали мужчину, угрожавшего полицейским оружием
В Калужской области полицейские задержали мужчину, угрожавшего им оружием
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Полицейским в Обнинске в Калужской области пришлось стрелять в воздух, чтобы усмирить агрессивного мужчину, угрожавшего им предметом, похожим на пистолет, а затем они с помощью приемов борьбы скрутили его и задержали, сообщает УМВД по региону.
Отмечается, что во время несения службы к госавтоинспекторам обратился прохожий с сообщением о том, что в автомобиле во дворе дома на улице Поленова в Обнинске
сидит мужчина, который может находиться в состоянии опьянения.
"Подойдя к автомобилю, полицейские увидели, что гражданин вышел из машины и, направляя на них предмет, похожий на пистолет, стал двигаться в их сторону. Нарушитель игнорировал неоднократные законные требования полицейских о прекращении противоправных действий. После предупреждения о применении оружия, госавтоинспекторы произвели предупредительные выстрелы в воздух", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что гражданин продолжил проявлять агрессию в сторону полицейских.
"Тогда, применив боевые приемы борьбы, госавтоинспекторы задержали мужчину и доставили в отдел полиции для разбирательства. Предмет, похожий на оружие, изъят и будет направлен на исследование", - добавляется в сообщении.
По данному факту проводится проверка.
СУСК РФ
по Калужской области
информирует, что в отношении агрессивного мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия и угроза его применения в отношении представителя власти).