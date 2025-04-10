https://ria.ru/20250410/podzhog-2010481672.html
Во Владимирской области вынесли приговор поджигателям автомобилей
Во Владимирской области вынесли приговор поджигателям автомобилей - РИА Новости, 10.04.2025
Во Владимирской области вынесли приговор поджигателям автомобилей
Суд приговорил к срокам от 7 до 15 лет четырех человек, совершивших во Владимирской области серию поджогов автомобилей по договоренности с жителем Украины,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:21:00+03:00
2025-04-10T14:21:00+03:00
2025-04-10T14:26:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. Суд приговорил к срокам от 7 до 15 лет четырех человек, совершивших во Владимирской области серию поджогов автомобилей по договоренности с жителем Украины, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. В декабре прошлого года пресс-служба УФСБ по Владимирской области сообщала о задержании четырех человек за серию поджогов автомобилей. По версии следствия, о поджогах договорились гражданин России 1994 года рождения, который проживает на Украине, и житель Москвы 2005 года рождения. Они также планировали собрать информацию об объектах энергетической, телекоммуникационной и железнодорожной инфраструктуры. Поджоги совершались в августе-сентябре 2023 года жителем Москвы, который привлек еще трех человек. В их отношении были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 УК России (Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба). В отношении москвича также возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Личность организатора установили, в отношении него возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК России (Государственная измена) и ч. 4 ст. 205.1 УК России (Организация совершения террористического акта). Он объявлен в международный розыск, уточняло УФСБ. "Приговорами 2-го Западного окружного военного суда в марте и апреле 2025 года фигуранты признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и им назначено наказание: жителю города Москвы 2005 года рождения - 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей с ограничением свободы на срок 2 года; остальным двоим соучастникам по 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1 году ограничения свободы; и третьему соучастнику 7 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Все четверо, уточняется в сообщении, являются жителями Москвы.
https://ria.ru/20250218/ofis-2000066991.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, москва, владимирская область
Происшествия, Россия, Москва, Владимирская область
Во Владимирской области вынесли приговор поджигателям автомобилей
Суд дал от 7 до 15 лет четырем поджигателям машин во Владимирской области
РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. Суд приговорил к срокам от 7 до 15 лет четырех человек, совершивших во Владимирской области серию поджогов автомобилей по договоренности с жителем Украины, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.
В декабре прошлого года пресс-служба УФСБ по Владимирской области
сообщала о задержании четырех человек за серию поджогов автомобилей. По версии следствия, о поджогах договорились гражданин России
1994 года рождения, который проживает на Украине
, и житель Москвы
2005 года рождения. Они также планировали собрать информацию об объектах энергетической, телекоммуникационной и железнодорожной инфраструктуры.
Поджоги совершались в августе-сентябре 2023 года жителем Москвы, который привлек еще трех человек. В их отношении были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 УК России (Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба). В отношении москвича также возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Личность организатора установили, в отношении него возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК России (Государственная измена) и ч. 4 ст. 205.1 УК России (Организация совершения террористического акта). Он объявлен в международный розыск, уточняло УФСБ.
"Приговорами 2-го Западного окружного военного суда в марте и апреле 2025 года фигуранты признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и им назначено наказание: жителю города Москвы 2005 года рождения - 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей с ограничением свободы на срок 2 года; остальным двоим соучастникам по 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1 году ограничения свободы; и третьему соучастнику 7 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Все четверо, уточняется в сообщении, являются жителями Москвы.