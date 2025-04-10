https://ria.ru/20250410/podzhog-2010481672.html

Во Владимирской области вынесли приговор поджигателям автомобилей

Во Владимирской области вынесли приговор поджигателям автомобилей - РИА Новости, 10.04.2025

Во Владимирской области вынесли приговор поджигателям автомобилей

Суд приговорил к срокам от 7 до 15 лет четырех человек, совершивших во Владимирской области серию поджогов автомобилей по договоренности с жителем Украины,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:21:00+03:00

2025-04-10T14:21:00+03:00

2025-04-10T14:26:00+03:00

происшествия

россия

москва

владимирская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. Суд приговорил к срокам от 7 до 15 лет четырех человек, совершивших во Владимирской области серию поджогов автомобилей по договоренности с жителем Украины, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. В декабре прошлого года пресс-служба УФСБ по Владимирской области сообщала о задержании четырех человек за серию поджогов автомобилей. По версии следствия, о поджогах договорились гражданин России 1994 года рождения, который проживает на Украине, и житель Москвы 2005 года рождения. Они также планировали собрать информацию об объектах энергетической, телекоммуникационной и железнодорожной инфраструктуры. Поджоги совершались в августе-сентябре 2023 года жителем Москвы, который привлек еще трех человек. В их отношении были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 УК России (Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба). В отношении москвича также возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Личность организатора установили, в отношении него возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК России (Государственная измена) и ч. 4 ст. 205.1 УК России (Организация совершения террористического акта). Он объявлен в международный розыск, уточняло УФСБ. "Приговорами 2-го Западного окружного военного суда в марте и апреле 2025 года фигуранты признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и им назначено наказание: жителю города Москвы 2005 года рождения - 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей с ограничением свободы на срок 2 года; остальным двоим соучастникам по 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1 году ограничения свободы; и третьему соучастнику 7 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Все четверо, уточняется в сообщении, являются жителями Москвы.

https://ria.ru/20250218/ofis-2000066991.html

https://ria.ru/20241114/moskva-1983812107.html

россия

москва

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, владимирская область