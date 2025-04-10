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Поступления в консолидированный бюджет Подмосковья выросли на 15% - РИА Новости, 10.04.2025
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Новости Подмосковья
 
16:01 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/podmoskove-2010513777.html
Поступления в консолидированный бюджет Подмосковья выросли на 15%
Поступления в консолидированный бюджет Подмосковья выросли на 15% - РИА Новости, 10.04.2025
Поступления в консолидированный бюджет Подмосковья выросли на 15%
Налоговые и неналоговые поступления консолидированного бюджета Подмосковья достигли 304 миллиардов рублей за первый квартал 2025 года, превысив на 14,9% уровень РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:01:00+03:00
2025-04-10T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Налоговые и неналоговые поступления консолидированного бюджета Подмосковья достигли 304 миллиардов рублей за первый квартал 2025 года, превысив на 14,9% уровень аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области. Поступления налоговых и неналоговых доходов в региональный бюджет достигли 241 миллиарда рублей, увеличившись на 14,3%. В бюджеты муниципальных образований поступило 63 миллиарда рублей, что на 17,6% выше уровня первого квартала 2024 года. Поступления в консолидированный бюджет от налога на прибыль увеличились на 2,8% и составили 102 миллиарда рублей. Наибольший вклад внесли торговля (36,1 миллиарда рублей), обрабатывающая промышленность (30,1 миллиарда рублей) и финансовый сектор (8,5 миллиарда рублей). Доходы консолидированного бюджета от налога на доходы физических лиц увеличились на 22,2% до 112 миллиардов рублей, в том числе благодаря росту зарплатного фонда, отмечают в министерстве. Лидируют по объему налоговых платежей торговые компании – 26 миллиардов рублей, следом идут предприятия обрабатывающего сектора – 21 миллиард рублей, логистики — 9 миллиардов рублей и науки – 9 миллиардов рублей. Поступления по налогам на совокупный доход возросли на 14,5% до 16 миллиардов рублей, налогам на имущество – на 11,5% до 28 миллиардов рублей. Неналоговая составляющая консолидированного бюджета достигла уровня в 26 миллиардов рублей, увеличившись на 49,7%. Основным фактором роста стали доходы от размещения средств бюджета на едином казначейском счете. По итогам первого квартала этого года наибольший прирост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продемонстрировали городские округа Талдомский, Лосино-Петровский, Щелково, Подольск и Луховицы.
https://ria.ru/20250410/taksi-2010443239.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Поступления в консолидированный бюджет Подмосковья выросли на 15%

В консолидированный бюджет Подмосковья поступило 304 млрд рублей с начала года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании Федеральной налоговой службы
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска на здании Федеральной налоговой службы . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Налоговые и неналоговые поступления консолидированного бюджета Подмосковья достигли 304 миллиардов рублей за первый квартал 2025 года, превысив на 14,9% уровень аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в региональный бюджет достигли 241 миллиарда рублей, увеличившись на 14,3%. В бюджеты муниципальных образований поступило 63 миллиарда рублей, что на 17,6% выше уровня первого квартала 2024 года.
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Поступления в консолидированный бюджет от налога на прибыль увеличились на 2,8% и составили 102 миллиарда рублей. Наибольший вклад внесли торговля (36,1 миллиарда рублей), обрабатывающая промышленность (30,1 миллиарда рублей) и финансовый сектор (8,5 миллиарда рублей).
Доходы консолидированного бюджета от налога на доходы физических лиц увеличились на 22,2% до 112 миллиардов рублей, в том числе благодаря росту зарплатного фонда, отмечают в министерстве. Лидируют по объему налоговых платежей торговые компании – 26 миллиардов рублей, следом идут предприятия обрабатывающего сектора – 21 миллиард рублей, логистики — 9 миллиардов рублей и науки – 9 миллиардов рублей.
Поступления по налогам на совокупный доход возросли на 14,5% до 16 миллиардов рублей, налогам на имущество – на 11,5% до 28 миллиардов рублей.
Неналоговая составляющая консолидированного бюджета достигла уровня в 26 миллиардов рублей, увеличившись на 49,7%. Основным фактором роста стали доходы от размещения средств бюджета на едином казначейском счете.
По итогам первого квартала этого года наибольший прирост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года продемонстрировали городские округа Талдомский, Лосино-Петровский, Щелково, Подольск и Луховицы.
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