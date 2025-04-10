https://ria.ru/20250410/peregovory-2010498972.html

Шмыгаль рассказал о продолжительности переговоров Украины с США по ресурсам

Шмыгаль рассказал о продолжительности переговоров Украины с США по ресурсам - РИА Новости, 10.04.2025

Шмыгаль рассказал о продолжительности переговоров Украины с США по ресурсам

Переговоры Украины и США по сделке об украинских природных ресурсах, которые должны начаться в Соединенных Штатах на этой неделе, продолжатся и на следующей,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:02:00+03:00

2025-04-10T15:02:00+03:00

2025-04-10T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Переговоры Украины и США по сделке об украинских природных ресурсах, которые должны начаться в Соединенных Штатах на этой неделе, продолжатся и на следующей, заявил в четверг украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки по минералам. "На этой неделе, я думаю, не позднее, чем завтра, наша специальная техническая рабочая группа отправится в США для технических переговоров с рабочей группой министерства финансов (США - ред.), со специалистами, о технических условиях этого соглашения. Я думаю, что это продолжится на следующей неделе, так что мы продолжим эти консультации", - заявил Шмыгаль в интервью агентству Блумберг. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250403/ukraina-2009045738.html

https://ria.ru/20250408/ukraina-2010065746.html

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