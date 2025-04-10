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Переговоры делегаций России и США в Стамбуле возобновились после перерыва
Переговоры делегаций России и США в Стамбуле возобновились после перерыва - РИА Новости, 10.04.2025
Переговоры делегаций России и США в Стамбуле возобновились после перерыва
Делегации России и США на переговорах в Стамбуле закончили обед, начинают вторую часть переговоров, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:56:00+03:00
2025-04-10T13:56:00+03:00
2025-04-10T14:12:00+03:00
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СТАМБУЛ, 10 апр – РИА Новости. Делегации России и США на переговорах в Стамбуле закончили обед, начинают вторую часть переговоров, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров."Обед закончен, начинается вторая часть переговоров", - сказал собеседник агентства.Переговоры в четверг начались в 10 в российском генконсульстве в Стамбуле, на улице по-прежнему присутствует значительное количество журналистов, ожидающих окончания беседы российских и американских дипломатов.
https://ria.ru/20250410/peskov-2010455024.html
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россия, стамбул, в мире
Переговоры делегаций России и США в Стамбуле возобновились после перерыва
Началась вторая часть переговоров делегаций России и США в Стамбуле