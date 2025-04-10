https://ria.ru/20250410/peregovory-2010471473.html

Переговоры делегаций России и США в Стамбуле возобновились после перерыва

Переговоры делегаций России и США в Стамбуле возобновились после перерыва - РИА Новости, 10.04.2025

Переговоры делегаций России и США в Стамбуле возобновились после перерыва

Делегации России и США на переговорах в Стамбуле закончили обед, начинают вторую часть переговоров, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:56:00+03:00

2025-04-10T13:56:00+03:00

2025-04-10T14:12:00+03:00

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СТАМБУЛ, 10 апр – РИА Новости. Делегации России и США на переговорах в Стамбуле закончили обед, начинают вторую часть переговоров, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров."Обед закончен, начинается вторая часть переговоров", - сказал собеседник агентства.Переговоры в четверг начались в 10 в российском генконсульстве в Стамбуле, на улице по-прежнему присутствует значительное количество журналистов, ожидающих окончания беседы российских и американских дипломатов.

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