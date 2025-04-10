https://ria.ru/20250410/peregovory-2010420301.html
Переговоры России и США в Стамбуле длятся уже час
Переговоры России и США в Стамбуле длятся уже час - РИА Новости, 10.04.2025
Переговоры России и США в Стамбуле длятся уже час
Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле длятся уже час, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:02:00+03:00
2025-04-10T11:02:00+03:00
2025-04-10T11:24:00+03:00
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СТАМБУЛ, 10 апр – РИА Новости. Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле длятся уже час, передаёт корреспондент РИА Новости. Встреча, начавшаяся в 10:00 по местному времени (совпадает c московским), проходит в российском генконсульстве. Россию представляет посол в США Александр Дарчиев, американскую делегацию — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
https://ria.ru/20250409/stambul-2010206812.html
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в мире, сша, россия, европа, александр дарчиев
В мире, США, Россия, Европа, Александр Дарчиев
Переговоры России и США в Стамбуле длятся уже час
Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле длятся уже час