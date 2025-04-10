Рейтинг@Mail.ru
Американская делегация прибыла на переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 10.04.2025 (обновлено: 10:06 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010393484.html
Американская делегация прибыла на переговоры в Стамбуле
Американская делегация прибыла на переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025
Американская делегация прибыла на переговоры в Стамбуле
Переговоры российской и американской делегацией начались в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:50:00+03:00
2025-04-10T10:06:00+03:00
стамбул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010398499_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_b4d5e051d809d31e6e0cffbbb151e7e4.jpg
СТАМБУЛ, 10 апр– РИА Новости. Переговоры российской и американской делегацией начались в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости.К месту переговоров, в российское генконсульство в Стамбуле, сначала прибыла российская делегация, затем американцы.
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010397471.html
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010398499_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_65a73dbd46c6d4b64da7de4d165e9131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, в мире
Стамбул, В мире
Американская делегация прибыла на переговоры в Стамбуле

Американская делегация прибыла на переговоры в генконсульство РФ в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль делегации США заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле. 10 апреля 2025
Автомобиль делегации США заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле. 10 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Автомобиль делегации США заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле. 10 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 10 апр– РИА Новости. Переговоры российской и американской делегацией начались в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости.
К месту переговоров, в российское генконсульство в Стамбуле, сначала прибыла российская делегация, затем американцы.
Обстановка у генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров между делегациями России и США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Источник: переговоры России и США продлятся не менее четырех часов
09:59
 
СтамбулВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала