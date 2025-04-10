https://ria.ru/20250410/peregovory-2010393484.html
Американская делегация прибыла на переговоры в Стамбуле
Американская делегация прибыла на переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025
Американская делегация прибыла на переговоры в Стамбуле
Переговоры российской и американской делегацией начались в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:50:00+03:00
2025-04-10T09:50:00+03:00
2025-04-10T10:06:00+03:00
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СТАМБУЛ, 10 апр– РИА Новости. Переговоры российской и американской делегацией начались в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости.К месту переговоров, в российское генконсульство в Стамбуле, сначала прибыла российская делегация, затем американцы.
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010397471.html
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стамбул, в мире
Американская делегация прибыла на переговоры в Стамбуле
Американская делегация прибыла на переговоры в генконсульство РФ в Стамбуле