https://ria.ru/20250410/peregovory-2010393484.html

Американская делегация прибыла на переговоры в Стамбуле

Американская делегация прибыла на переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 10.04.2025

Американская делегация прибыла на переговоры в Стамбуле

Переговоры российской и американской делегацией начались в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:50:00+03:00

2025-04-10T09:50:00+03:00

2025-04-10T10:06:00+03:00

стамбул

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010398499_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_b4d5e051d809d31e6e0cffbbb151e7e4.jpg

СТАМБУЛ, 10 апр– РИА Новости. Переговоры российской и американской делегацией начались в Стамбуле, передаёт корреспондент РИА Новости.К месту переговоров, в российское генконсульство в Стамбуле, сначала прибыла российская делегация, затем американцы.

https://ria.ru/20250410/peregovory-2010397471.html

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стамбул, в мире