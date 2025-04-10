https://ria.ru/20250410/panama-2010359639.html
Глава Пентагона рассказал о соглашении по Панамскому каналу
Глава Пентагона рассказал о соглашении по Панамскому каналу - РИА Новости, 10.04.2025
Глава Пентагона рассказал о соглашении по Панамскому каналу
США и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу, заявил шеф Пентагона Пит... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T00:35:00+03:00
2025-04-10T00:35:00+03:00
2025-04-10T11:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет."Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно", - сообщил он журналистам по итогам визита в Панаму.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003110689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша, панамский канал, пит хегсет, панама
В мире, США, Министерство обороны США, Панамский канал, Пит Хегсет, Панама
Глава Пентагона рассказал о соглашении по Панамскому каналу
Хегсет: военные корабли США получили приоритет при проходе по Панамскому каналу