https://ria.ru/20250410/panama-2010359639.html

Глава Пентагона рассказал о соглашении по Панамскому каналу

Глава Пентагона рассказал о соглашении по Панамскому каналу - РИА Новости, 10.04.2025

Глава Пентагона рассказал о соглашении по Панамскому каналу

США и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу, заявил шеф Пентагона Пит... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T00:35:00+03:00

2025-04-10T00:35:00+03:00

2025-04-10T11:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет."Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно", - сообщил он журналистам по итогам визита в Панаму.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003110689.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, министерство обороны сша, панамский канал, пит хегсет, панама