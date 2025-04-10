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Глава Пентагона рассказал о соглашении по Панамскому каналу - РИА Новости, 10.04.2025
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00:35 10.04.2025 (обновлено: 11:26 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/panama-2010359639.html
Глава Пентагона рассказал о соглашении по Панамскому каналу
Глава Пентагона рассказал о соглашении по Панамскому каналу - РИА Новости, 10.04.2025
Глава Пентагона рассказал о соглашении по Панамскому каналу
США и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу, заявил шеф Пентагона Пит... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T00:35:00+03:00
2025-04-10T11:26:00+03:00
в мире
сша
министерство обороны сша
панамский канал
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет."Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно", - сообщил он журналистам по итогам визита в Панаму.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003110689.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, панамский канал, пит хегсет, панама
В мире, США, Министерство обороны США, Панамский канал, Пит Хегсет, Панама
Глава Пентагона рассказал о соглашении по Панамскому каналу

Хегсет: военные корабли США получили приоритет при проходе по Панамскому каналу

© AP Photo / Matias DelacroixПанамский канал
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Панамский канал. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно", - сообщил он журналистам по итогам визита в Панаму.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Трамп заявил, что США начали возвращать контроль над Панамским каналом
5 марта, 06:54
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАПанамский каналПит ХегсетПанама
 
 
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