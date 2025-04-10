На Ставрополье бизнес-омбудсмена уволили через суд из-за утраты доверия
Прокуратура Ставрополья через суд добилась увольнения бизнес-омбудсмена Кузьмина
© Фото : страница Кирилла Кузьмина в соцсетиКирилл Кузьмин
© Фото : страница Кирилла Кузьмина в соцсети
Кирилл Кузьмин. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края через суд добилась увольнения в связи с утратой доверия бизнес-омбудсмена региона Кирилла Кузьмина, который до этого уволился по собственному желанию, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.
"В ходе проверки выявлен факт конфликта интересов, связанный с вмешательством уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском краев Кирилла Кузьмина в деятельность сотрудников Роспотребнадзора, проводивших проверку в кафе, принадлежащем его теще", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что уполномоченный оказывал давление на проверяющих, а также требовал от них не вносить в протоколы об административных правонарушениях "формулировки, позволяющие пострадавшим от деятельности общепита гражданам обратиться в суд с заявлениями о возмещении морального вреда".
По данному факту прокурором региона в адрес губернатора было внесено представление. В ведомстве заметили, что по результатам рассмотрения представления Кузьмин в связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства подлежал увольнению в связи с утратой доверия, однако уволился по собственному желанию.
"Прокурором края Юрием Немкиным в суд предъявлено исковое заявление об изменении основания и формулировки увольнения госслужащего. Вступившим в законную силу решением суда основание и формулировка увольнения чиновника изменены на увольнение в связи с утратой доверия", - уточнила прокуратура.