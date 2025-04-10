https://ria.ru/20250410/ombudsmen-2010540165.html

На Ставрополье бизнес-омбудсмена уволили через суд из-за утраты доверия

На Ставрополье бизнес-омбудсмена уволили через суд из-за утраты доверия - РИА Новости, 10.04.2025

На Ставрополье бизнес-омбудсмена уволили через суд из-за утраты доверия

Прокуратура Ставропольского края через суд добилась увольнения в связи с утратой доверия бизнес-омбудсмена региона Кирилла Кузьмина, который до этого уволился... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:26:00+03:00

2025-04-10T17:26:00+03:00

2025-04-10T17:32:00+03:00

ставропольский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края через суд добилась увольнения в связи с утратой доверия бизнес-омбудсмена региона Кирилла Кузьмина, который до этого уволился по собственному желанию, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона. "В ходе проверки выявлен факт конфликта интересов, связанный с вмешательством уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском краев Кирилла Кузьмина в деятельность сотрудников Роспотребнадзора, проводивших проверку в кафе, принадлежащем его теще", - говорится в сообщении. Отмечается, что уполномоченный оказывал давление на проверяющих, а также требовал от них не вносить в протоколы об административных правонарушениях "формулировки, позволяющие пострадавшим от деятельности общепита гражданам обратиться в суд с заявлениями о возмещении морального вреда". По данному факту прокурором региона в адрес губернатора было внесено представление. В ведомстве заметили, что по результатам рассмотрения представления Кузьмин в связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства подлежал увольнению в связи с утратой доверия, однако уволился по собственному желанию. "Прокурором края Юрием Немкиным в суд предъявлено исковое заявление об изменении основания и формулировки увольнения госслужащего. Вступившим в законную силу решением суда основание и формулировка увольнения чиновника изменены на увольнение в связи с утратой доверия", - уточнила прокуратура.

https://ria.ru/20250304/glava-2002903026.html

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ставропольский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ставропольский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия