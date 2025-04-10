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Одноклассники запустили отдельное направление "Здоровье" - РИА Новости, 10.04.2025
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11:26 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/odnoklassniki-2010426072.html
Одноклассники запустили отдельное направление "Здоровье"
Одноклассники запустили отдельное направление "Здоровье" - РИА Новости, 10.04.2025
Одноклассники запустили отдельное направление "Здоровье"
В ОК появились сервисы, которые помогут пользователям отслеживать показатели здоровья, вести дневник питания, получать консультации по вопросам здорового образа РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:26:00+03:00
2025-04-10T11:26:00+03:00
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В ОК появились сервисы, которые помогут пользователям отслеживать показатели здоровья, вести дневник питания, получать консультации по вопросам здорового образа жизни от врачей и специалистов и узнавать об актуальных событиях. Сервисы ориентированы на старшую аудиторию, для которой эти темы особенно актуальны.Пользователям ОК стали доступны сервисы "Здоровье" и "Дневник питания". Мини-приложения позволяют развивать полезные привычки, отслеживать регулярный прием лекарств, контролировать симптомы заболеваний. При помощи "Дневника питания" можно контролировать приемы пищи, отслеживать калории и баланс белков, жиров и углеводов. Приложение по желанию пользователя напоминает о необходимости выпить воды и позволяет следить изменением веса.Помимо сервисов для отслеживания показателей здоровья, в ОК появилась отдельная контентная вертикаль "Здоровье" и новый раздел "Мероприятия". Пользователи найдут анонсы событий, направленных на поддержание здорового образа жизни: лекции, вебинары, встречи и группы поддержки от медицинских организаций и просветительских проектов. В разделе "Здоровье" пользователи могут обмениваться информацией по вопросам самочувствия, обсуждать с экспертами, как вести здоровый образ жизни. Среди популярных тем, доступных для изучения и обсуждения в этой категории — правильное питание, здоровый образ жизни, неврология, гимнастика, здоровье суставов, артериальное давление, боли в спине."Забота о здоровье – на текущий момент одно из наиболее востребованных направлений в ОК. Эта тема особенно интересна нашей аудитории старшего возраста – более половины общего времени, проводимого в соцсети, приходится на аудиторию старше 55 лет. Мы развиваем площадку, где пользователи могут делиться опытом, получать достоверную обратную связь и формировать полезные привычки, находя единомышленников и поддержку", – комментирует директор по продукту ОК, Александр Москвичев.
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одноклассники, соцсети
Одноклассники, Соцсети

Одноклассники запустили отдельное направление "Здоровье"

© Фото : пресс-служба ОКНаправление "Здоровье" в ОК
Направление Здоровье в ОК - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : пресс-служба ОК
Направление "Здоровье" в ОК
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В ОК появились сервисы, которые помогут пользователям отслеживать показатели здоровья, вести дневник питания, получать консультации по вопросам здорового образа жизни от врачей и специалистов и узнавать об актуальных событиях. Сервисы ориентированы на старшую аудиторию, для которой эти темы особенно актуальны.
Пользователям ОК стали доступны сервисы "Здоровье" и "Дневник питания". Мини-приложения позволяют развивать полезные привычки, отслеживать регулярный прием лекарств, контролировать симптомы заболеваний. При помощи "Дневника питания" можно контролировать приемы пищи, отслеживать калории и баланс белков, жиров и углеводов. Приложение по желанию пользователя напоминает о необходимости выпить воды и позволяет следить изменением веса.
© Фото : пресс-служба ОКНаправление "Здоровье" в ОК
Направление Здоровье в ОК
Направление "Здоровье" в ОК
© Фото : пресс-служба ОК
1 из 2
© Фото : пресс-служба ОКНаправление "Здоровье" в ОК
Направление Здоровье в ОК
Направление "Здоровье" в ОК
© Фото : пресс-служба ОК
2 из 2
Направление "Здоровье" в ОК
© Фото : пресс-служба ОК
1 из 2
Направление "Здоровье" в ОК
© Фото : пресс-служба ОК
2 из 2
Помимо сервисов для отслеживания показателей здоровья, в ОК появилась отдельная контентная вертикаль "Здоровье" и новый раздел "Мероприятия". Пользователи найдут анонсы событий, направленных на поддержание здорового образа жизни: лекции, вебинары, встречи и группы поддержки от медицинских организаций и просветительских проектов. В разделе "Здоровье" пользователи могут обмениваться информацией по вопросам самочувствия, обсуждать с экспертами, как вести здоровый образ жизни. Среди популярных тем, доступных для изучения и обсуждения в этой категории — правильное питание, здоровый образ жизни, неврология, гимнастика, здоровье суставов, артериальное давление, боли в спине.
"Забота о здоровье – на текущий момент одно из наиболее востребованных направлений в ОК. Эта тема особенно интересна нашей аудитории старшего возраста – более половины общего времени, проводимого в соцсети, приходится на аудиторию старше 55 лет. Мы развиваем площадку, где пользователи могут делиться опытом, получать достоверную обратную связь и формировать полезные привычки, находя единомышленников и поддержку", – комментирует директор по продукту ОК, Александр Москвичев.
Авторы Дзена заработают на своем контенте в ОК - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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