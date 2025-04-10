https://ria.ru/20250410/obmen-2010479097.html
Медики осмотрели Петрова, вернувшегося из США в рамках обмена заключенными
Медики осмотрели Петрова, вернувшегося из США в рамках обмена заключенными - РИА Новости, 10.04.2025
Медики осмотрели Петрова, вернувшегося из США в рамках обмена заключенными
Медики осмотрели в самолете вернувшегося из США россиянина Артура Петрова, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:16:00+03:00
2025-04-10T14:16:00+03:00
2025-04-10T14:17:00+03:00
сша
россия
кипр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010472910_0:0:1464:824_1920x0_80_0_0_604fdfca1e5c7b5798de32b5c4ac4528.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Медики осмотрели в самолете вернувшегося из США россиянина Артура Петрова, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России. На кадрах Петров заходит в российский самолёт, где его сразу же осматривают медики и спрашивают о самочувствии, также они померили ему давление. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы.
сша
россия
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010472910_75:0:1346:953_1920x0_80_0_0_88311bb391e45892c0fdc5ff09ec0000.jpg
Обмен заключенными с США при посредничестве ОАЭ. Кадры ФСБ России
Обмен заключенными с США при посредничестве ОАЭ. Кадры ФСБ России
2025-04-10T14:16
true
PT2M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, кипр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео
США, Россия, Кипр, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Медики осмотрели Петрова, вернувшегося из США в рамках обмена заключенными
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Медики осмотрели в самолете вернувшегося из США россиянина Артура Петрова, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России.
2025-04-10T14:16
true
PT2M11S
Медики осмотрели Петрова, вернувшегося из США в рамках обмена заключенными
Медики осмотрели в самолете вернувшегося из США россиянина Артура Петрова
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Медики осмотрели в самолете вернувшегося из США россиянина Артура Петрова, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России.
На кадрах Петров заходит в российский самолёт, где его сразу же осматривают медики и спрашивают о самочувствии, также они померили ему давление.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы.