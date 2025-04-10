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Медики осмотрели Петрова, вернувшегося из США в рамках обмена заключенными - РИА Новости, 10.04.2025
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14:16 10.04.2025 (обновлено: 14:17 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/obmen-2010479097.html
Медики осмотрели Петрова, вернувшегося из США в рамках обмена заключенными
Медики осмотрели Петрова, вернувшегося из США в рамках обмена заключенными - РИА Новости, 10.04.2025
Медики осмотрели Петрова, вернувшегося из США в рамках обмена заключенными
Медики осмотрели в самолете вернувшегося из США россиянина Артура Петрова, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:16:00+03:00
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сша
россия
кипр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Медики осмотрели в самолете вернувшегося из США россиянина Артура Петрова, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России. На кадрах Петров заходит в российский самолёт, где его сразу же осматривают медики и спрашивают о самочувствии, также они померили ему давление. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы.
сша
россия
кипр
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353
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Обмен заключенными с США при посредничестве ОАЭ. Кадры ФСБ России
Обмен заключенными с США при посредничестве ОАЭ. Кадры ФСБ России
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сша, россия, кипр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео
США, Россия, Кипр, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Медики осмотрели Петрова, вернувшегося из США в рамках обмена заключенными
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Медики осмотрели в самолете вернувшегося из США россиянина Артура Петрова, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России.
2025-04-10T14:16
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Медики осмотрели Петрова, вернувшегося из США в рамках обмена заключенными

Медики осмотрели в самолете вернувшегося из США россиянина Артура Петрова

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкПередача российской стороне гражданина России Артура Петрова в аэропорту Абу-Даби в рамках обмена на гражданку США Ксению Карелину
Передача российской стороне гражданина России Артура Петрова в аэропорту Абу-Даби в рамках обмена на гражданку США Ксению Карелину - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Передача российской стороне гражданина России Артура Петрова в аэропорту Абу-Даби в рамках обмена на гражданку США Ксению Карелину
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Медики осмотрели в самолете вернувшегося из США россиянина Артура Петрова, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России.
На кадрах Петров заходит в российский самолёт, где его сразу же осматривают медики и спрашивают о самочувствии, также они померили ему давление.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы.
 
СШАРоссияКипрФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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