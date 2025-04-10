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Медики осмотрели Петрова, вернувшегося из США в рамках обмена заключенными

Медики осмотрели Петрова, вернувшегося из США в рамках обмена заключенными - РИА Новости, 10.04.2025

Медики осмотрели Петрова, вернувшегося из США в рамках обмена заключенными

Медики осмотрели в самолете вернувшегося из США россиянина Артура Петрова, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:16:00+03:00

2025-04-10T14:16:00+03:00

2025-04-10T14:17:00+03:00

сша

россия

кипр

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Медики осмотрели в самолете вернувшегося из США россиянина Артура Петрова, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России. На кадрах Петров заходит в российский самолёт, где его сразу же осматривают медики и спрашивают о самочувствии, также они померили ему давление. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы.

сша

россия

кипр

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обмен заключенными с США при посредничестве ОАЭ. Кадры ФСБ России Обмен заключенными с США при посредничестве ОАЭ. Кадры ФСБ России 2025-04-10T14:16 true PT2M11S

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Ольга Фомченкова

сша, россия, кипр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео