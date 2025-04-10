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Генпрокуратура признала американскую НПО нежелательной в России - РИА Новости, 10.04.2025
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08:13 10.04.2025 (обновлено: 08:22 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/npo-2010381784.html
Генпрокуратура признала американскую НПО нежелательной в России
Генпрокуратура признала американскую НПО нежелательной в России - РИА Новости, 10.04.2025
Генпрокуратура признала американскую НПО нежелательной в России
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России НПО из США Hope Harbor Society, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T08:13:00+03:00
2025-04-10T08:22:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России НПО из США Hope Harbor Society, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным Генпрокуратуры, неправительственная организация Hope Harbor Society основана в США в январе 2024 года для объединения сторонников оппозиционных блоков для борьбы с действующей властью в России. Ее участники организуют, проводят и координируют протестные антироссийские акции в США и других странах. При этом они демонстрируют флаги украинской террористической организации "Легион Свобода России"* и экстремистской организации "УПА"**.Кроме того, отмечают в ведомстве, данная организация активно собирает деньги для нужд ВСУ. О Вооруженных силах РФ Hope Harbor Society распространяет ложные сведения, сотрудничает с экстремистскими и нежелательными в РФ организациями."Генеральная прокуратура Российской Федерации признала деятельность американской организации нежелательной", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация** Запрещенная в России экстремистская организация
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генеральная прокуратура рф, россия, сша, общество
Генеральная прокуратура РФ, Россия, США, Общество
Генпрокуратура признала американскую НПО нежелательной в России

ГП признала нежелательной в России американскую НПО Hope Harbor Society

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России НПО из США Hope Harbor Society, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным Генпрокуратуры, неправительственная организация Hope Harbor Society основана в США в январе 2024 года для объединения сторонников оппозиционных блоков для борьбы с действующей властью в России. Ее участники организуют, проводят и координируют протестные антироссийские акции в США и других странах. При этом они демонстрируют флаги украинской террористической организации "Легион Свобода России"* и экстремистской организации "УПА"**.
Кроме того, отмечают в ведомстве, данная организация активно собирает деньги для нужд ВСУ. О Вооруженных силах РФ Hope Harbor Society распространяет ложные сведения, сотрудничает с экстремистскими и нежелательными в РФ организациями.
«
"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала деятельность американской организации нежелательной", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Запрещенная в России экстремистская организация
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