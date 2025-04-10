https://ria.ru/20250410/npo-2010381784.html

Генпрокуратура признала американскую НПО нежелательной в России

Генпрокуратура признала американскую НПО нежелательной в России - РИА Новости, 10.04.2025

Генпрокуратура признала американскую НПО нежелательной в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России НПО из США Hope Harbor Society, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T08:13:00+03:00

2025-04-10T08:13:00+03:00

2025-04-10T08:22:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России НПО из США Hope Harbor Society, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным Генпрокуратуры, неправительственная организация Hope Harbor Society основана в США в январе 2024 года для объединения сторонников оппозиционных блоков для борьбы с действующей властью в России. Ее участники организуют, проводят и координируют протестные антироссийские акции в США и других странах. При этом они демонстрируют флаги украинской террористической организации "Легион Свобода России"* и экстремистской организации "УПА"**.Кроме того, отмечают в ведомстве, данная организация активно собирает деньги для нужд ВСУ. О Вооруженных силах РФ Hope Harbor Society распространяет ложные сведения, сотрудничает с экстремистскими и нежелательными в РФ организациями."Генеральная прокуратура Российской Федерации признала деятельность американской организации нежелательной", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация** Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250325/genprokuratura-2007096225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

генеральная прокуратура рф, россия, сша, общество