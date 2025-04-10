Генпрокуратура признала американскую НПО нежелательной в России
ГП признала нежелательной в России американскую НПО Hope Harbor Society
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России НПО из США Hope Harbor Society, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным Генпрокуратуры, неправительственная организация Hope Harbor Society основана в США в январе 2024 года для объединения сторонников оппозиционных блоков для борьбы с действующей властью в России. Ее участники организуют, проводят и координируют протестные антироссийские акции в США и других странах. При этом они демонстрируют флаги украинской террористической организации "Легион Свобода России"* и экстремистской организации "УПА"**.
Кроме того, отмечают в ведомстве, данная организация активно собирает деньги для нужд ВСУ. О Вооруженных силах РФ Hope Harbor Society распространяет ложные сведения, сотрудничает с экстремистскими и нежелательными в РФ организациями.
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"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала деятельность американской организации нежелательной", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенная в России экстремистская организация