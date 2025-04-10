https://ria.ru/20250410/novorozhdennye-2010569080.html

Более 16 тысяч детей родилось в Подмосковье с начала года

Более 16 тысяч детей родилось в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 10.04.2025

Более 16 тысяч детей родилось в Подмосковье с начала года

Более 16 тысяч детей появилось на свет в Подмосковье с начала года, из них мальчиков почти на 10% больше, чем девочек, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:57:00+03:00

2025-04-10T18:57:00+03:00

2025-04-10T18:57:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 16 тысяч детей появилось на свет в Подмосковье с начала года, из них мальчиков почти на 10% больше, чем девочек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "Рождение ребенка — это всегда радостный момент. В нашем регионе в этом году на свет появились свыше 16 тысяч детей, из них мальчиков оказалось почти на 10% больше, чем девочек. Напомню, что зарегистрировать малыша в Подмосковье можно сразу в роддоме или перинатальном центре, а также оформить выплату при рождении", — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что в этом году к популярным именам для новорожденных мальчиков можно отнести Михаил, Матвей, Максим, Александр и Артем. Чаще всего девочек с начала года называли София, Мария, Анна, Ева, Варвара и Виктория. В подмосковном регионе организована работа сотрудников ЗАГСа в 31 медицинском учреждении для регистрации новорожденных. В прошлом году также стало возможным зарегистрировать рождение в областном НИИ акушерства и гинекологии.

https://ria.ru/20250410/tsur-2010559880.html

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московская область (подмосковье)