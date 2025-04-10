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Более 16 тысяч детей родилось в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 10.04.2025
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Новости Подмосковья
 
18:57 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/novorozhdennye-2010569080.html
Более 16 тысяч детей родилось в Подмосковье с начала года
Более 16 тысяч детей родилось в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 10.04.2025
Более 16 тысяч детей родилось в Подмосковье с начала года
Более 16 тысяч детей появилось на свет в Подмосковье с начала года, из них мальчиков почти на 10% больше, чем девочек, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:57:00+03:00
2025-04-10T18:57:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 16 тысяч детей появилось на свет в Подмосковье с начала года, из них мальчиков почти на 10% больше, чем девочек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "Рождение ребенка — это всегда радостный момент. В нашем регионе в этом году на свет появились свыше 16 тысяч детей, из них мальчиков оказалось почти на 10% больше, чем девочек. Напомню, что зарегистрировать малыша в Подмосковье можно сразу в роддоме или перинатальном центре, а также оформить выплату при рождении", — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве добавили, что в этом году к популярным именам для новорожденных мальчиков можно отнести Михаил, Матвей, Максим, Александр и Артем. Чаще всего девочек с начала года называли София, Мария, Анна, Ева, Варвара и Виктория. В подмосковном регионе организована работа сотрудников ЗАГСа в 31 медицинском учреждении для регистрации новорожденных. В прошлом году также стало возможным зарегистрировать рождение в областном НИИ акушерства и гинекологии.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 16 тысяч детей родилось в Подмосковье с начала года

Свыше 16 тысяч детей родилось в Московской области с начала 2025 года

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНоворождённый ребенок
Новорождённый ребенок - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Новорождённый ребенок. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 16 тысяч детей появилось на свет в Подмосковье с начала года, из них мальчиков почти на 10% больше, чем девочек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
"Рождение ребенка — это всегда радостный момент. В нашем регионе в этом году на свет появились свыше 16 тысяч детей, из них мальчиков оказалось почти на 10% больше, чем девочек. Напомню, что зарегистрировать малыша в Подмосковье можно сразу в роддоме или перинатальном центре, а также оформить выплату при рождении", — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве добавили, что в этом году к популярным именам для новорожденных мальчиков можно отнести Михаил, Матвей, Максим, Александр и Артем. Чаще всего девочек с начала года называли София, Мария, Анна, Ева, Варвара и Виктория.
В подмосковном регионе организована работа сотрудников ЗАГСа в 31 медицинском учреждении для регистрации новорожденных. В прошлом году также стало возможным зарегистрировать рождение в областном НИИ акушерства и гинекологии.
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