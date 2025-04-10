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Николаев: Чувашия поставила свою продукцию в 54 страны в 2024 году - РИА Новости, 10.04.2025
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16:49 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/nikolaev-2010528448.html
Николаев: Чувашия поставила свою продукцию в 54 страны в 2024 году
Николаев: Чувашия поставила свою продукцию в 54 страны в 2024 году - РИА Новости, 10.04.2025
Николаев: Чувашия поставила свою продукцию в 54 страны в 2024 году
За 2024 год Чувашия экспортировала свою продукцию в 54 страны, количество экспортеров среди представителей малого и среднего бизнеса увеличилось в 1,2 раза по... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:49:00+03:00
2025-04-10T16:49:00+03:00
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За 2024 год Чувашия экспортировала свою продукцию в 54 страны, количество экспортеров среди представителей малого и среднего бизнеса увеличилось в 1,2 раза по сравнению с 2023 годом, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Итоги экспортной деятельности за 2024 год подвели на заседании Экспортного совета при главе Чувашии на площадке Чебоксарского электроаппаратного завода. Также на нем обозначили приоритеты на будущее. Так, объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос на 2% и составил 13,1 миллиона долларов. Промышленный экспорт увеличился на 50%, экспорт агропромышленного комплекса — почти на 15%, экспорт медицинских услуг — на 80%. При этом реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта за последние пять лет составил 45,5% по отношению к 2020 году, отметили в пресс-службе. Глава Чувашской Республики Олег Николаев подчеркнул стратегический подход к развитию экспорта. "Мы ориентируемся на производство качественной и конкурентной продукции, с применением высоких технологий и искусственного интеллекта. Наша задача – сохранить сложившуюся динамику и не сбавлять темпа. Важно продолжать поддерживать наших экспортеров, поэтому мы вводим абсолютно новую меру поддержки – “экспортный кешбэк” для малого и среднего бизнеса", – приводит пресс-служба слова Николаева. В рамках поручения главы региона в настоящее время разрабатывается механизм предоставления "экспортного кешбэка". Согласно предварительным условиям, экспортеры смогут получить до 5% от суммы экспортного контракта, заключенного в 2025 году, но не более 1 миллиона рублей. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе по итогам рассмотрения заявок. "Проект нормативно-правового акта сейчас проходит финальные доработки в части определения порядка и условий предоставления кешбэка, в том числе с учетом мнения деловых кругов республики. Сейчас мы собираем от предпринимателей предложения и пожелания по данному направлению. Для небольших компаний это существенная поддержка", – пояснил вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Развитие экспорта в регионе активно сопровождается инфраструктурой поддержки, отмечают в пресс-службе. Так, предприниматели малого и среднего бизнеса получают помощь через Центр поддержки экспорта Чувашии. В 2024 году количество субъектов МСП, получивших консультационную и финансовую поддержку, выросло в 2,6 раза и превысило 500 компаний. Число сопровождаемых экспортных контрактов увеличилось на 20%. Чувашские компании поучаствовали в 12 международных выставках и четырех бизнес-миссиях. Центр провел 25 семинаров по вопросам внешнеэкономической деятельности. Также предпринимателям предоставлялись индивидуальные консультации по выходу на международные рынки. "Финансовое обеспечение реализации региональной программы развития экспорта на 2023–2030 годы составляет порядка 5,8 миллиарда рублей. Причем, 3,8 миллиарда – это внебюджетные источники. Главная задача – обеспечение роста несырьевого неэнергетического экспорта благодаря оказанию мер господдержки", – подчеркнул Краснов.
https://ria.ru/20250408/chuvashiya-2010047457.html
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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик)
Николаев: Чувашия поставила свою продукцию в 54 страны в 2024 году

Николаев: число экспортеров среди представителей МСБ выросло в 1,2 раза за год

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За 2024 год Чувашия экспортировала свою продукцию в 54 страны, количество экспортеров среди представителей малого и среднего бизнеса увеличилось в 1,2 раза по сравнению с 2023 годом, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Итоги экспортной деятельности за 2024 год подвели на заседании Экспортного совета при главе Чувашии на площадке Чебоксарского электроаппаратного завода. Также на нем обозначили приоритеты на будущее.
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Так, объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос на 2% и составил 13,1 миллиона долларов. Промышленный экспорт увеличился на 50%, экспорт агропромышленного комплекса — почти на 15%, экспорт медицинских услуг — на 80%. При этом реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта за последние пять лет составил 45,5% по отношению к 2020 году, отметили в пресс-службе.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев подчеркнул стратегический подход к развитию экспорта.
"Мы ориентируемся на производство качественной и конкурентной продукции, с применением высоких технологий и искусственного интеллекта. Наша задача – сохранить сложившуюся динамику и не сбавлять темпа. Важно продолжать поддерживать наших экспортеров, поэтому мы вводим абсолютно новую меру поддержки – “экспортный кешбэк” для малого и среднего бизнеса", – приводит пресс-служба слова Николаева.
В рамках поручения главы региона в настоящее время разрабатывается механизм предоставления "экспортного кешбэка". Согласно предварительным условиям, экспортеры смогут получить до 5% от суммы экспортного контракта, заключенного в 2025 году, но не более 1 миллиона рублей. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе по итогам рассмотрения заявок.
"Проект нормативно-правового акта сейчас проходит финальные доработки в части определения порядка и условий предоставления кешбэка, в том числе с учетом мнения деловых кругов республики. Сейчас мы собираем от предпринимателей предложения и пожелания по данному направлению. Для небольших компаний это существенная поддержка", – пояснил вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.
Развитие экспорта в регионе активно сопровождается инфраструктурой поддержки, отмечают в пресс-службе. Так, предприниматели малого и среднего бизнеса получают помощь через Центр поддержки экспорта Чувашии. В 2024 году количество субъектов МСП, получивших консультационную и финансовую поддержку, выросло в 2,6 раза и превысило 500 компаний. Число сопровождаемых экспортных контрактов увеличилось на 20%. Чувашские компании поучаствовали в 12 международных выставках и четырех бизнес-миссиях. Центр провел 25 семинаров по вопросам внешнеэкономической деятельности. Также предпринимателям предоставлялись индивидуальные консультации по выходу на международные рынки.
"Финансовое обеспечение реализации региональной программы развития экспорта на 2023–2030 годы составляет порядка 5,8 миллиарда рублей. Причем, 3,8 миллиарда – это внебюджетные источники. Главная задача – обеспечение роста несырьевого неэнергетического экспорта благодаря оказанию мер господдержки", – подчеркнул Краснов.
Глава Чувашии Олег Николаев одобрил обновление Ядрина и Цивильска - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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