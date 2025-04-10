Bloomberg предупредил о скором крахе экспорта нефти из США в Китай
Bloomberg: продажа нефти из США в КНР рухнула и вскоре полностью остановится
© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Поставки американской нефти в Китай в ближайшее время упадут практически до нуля из-за торговой войны с США, пишет Bloomberg.
В статье отмечается, что объем импорта нефти из США в Китай в последние несколько лет увеличивался, но в 2025 году стал снижаться из-за политики главы Белого дома Дональда Трампа.
В статье отмечается, что объем импорта нефти из США в Китай в последние несколько лет увеличивался, но в 2025 году стал снижаться из-за политики главы Белого дома Дональда Трампа.
Вместе с тем американская нефть составляет около одного процента общего импорта Китая, пишет издание со ссылкой на компанию Vortexa Ltd.
"Импорт американской нефти в Китай, скорее всего, сократится до нуля в ближайшие месяцы, если нынешний уровень тарифов сохранится", — сказал аналитик компании Vortexa Иван Мэтьюз.
Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
Накануне Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.
На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.
"Импорт американской нефти в Китай, скорее всего, сократится до нуля в ближайшие месяцы, если нынешний уровень тарифов сохранится", — сказал аналитик компании Vortexa Иван Мэтьюз.
Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
Накануне Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.
На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.