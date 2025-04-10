https://ria.ru/20250410/neft-2010471560.html

Bloomberg предупредил о скором крахе экспорта нефти из США в Китай

Bloomberg предупредил о скором крахе экспорта нефти из США в Китай - РИА Новости, 10.04.2025

Bloomberg предупредил о скором крахе экспорта нефти из США в Китай

Поставки американской нефти в Китай в ближайшее время упадут практически до нуля из-за торговой войны с США, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что объем... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:57:00+03:00

2025-04-10T13:57:00+03:00

2025-04-10T17:45:00+03:00

китай

сша

введение трампом пошлин на импорт

дональд трамп

пекин

в мире

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Поставки американской нефти в Китай в ближайшее время упадут практически до нуля из-за торговой войны с США, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что объем импорта нефти из США в Китай в последние несколько лет увеличивался, но в 2025 году стал снижаться из-за политики главы Белого дома Дональда Трампа. Вместе с тем американская нефть составляет около одного процента общего импорта Китая, пишет издание со ссылкой на компанию Vortexa Ltd."Импорт американской нефти в Китай, скорее всего, сократится до нуля в ближайшие месяцы, если нынешний уровень тарифов сохранится", — сказал аналитик компании Vortexa Иван Мэтьюз. Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Накануне Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран. На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.

https://ria.ru/20250410/bessent-2010388008.html

https://ria.ru/20250410/bouz-2010429557.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, пекин, в мире