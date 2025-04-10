Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg предупредил о скором крахе экспорта нефти из США в Китай - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 10.04.2025 (обновлено: 17:45 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/neft-2010471560.html
Bloomberg предупредил о скором крахе экспорта нефти из США в Китай
Bloomberg предупредил о скором крахе экспорта нефти из США в Китай - РИА Новости, 10.04.2025
Bloomberg предупредил о скором крахе экспорта нефти из США в Китай
Поставки американской нефти в Китай в ближайшее время упадут практически до нуля из-за торговой войны с США, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что объем... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:57:00+03:00
2025-04-10T17:45:00+03:00
китай
сша
введение трампом пошлин на импорт
дональд трамп
пекин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:118:2464:1504_1920x0_80_0_0_efb33321f23934af9dc3d579194261b1.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Поставки американской нефти в Китай в ближайшее время упадут практически до нуля из-за торговой войны с США, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что объем импорта нефти из США в Китай в последние несколько лет увеличивался, но в 2025 году стал снижаться из-за политики главы Белого дома Дональда Трампа. Вместе с тем американская нефть составляет около одного процента общего импорта Китая, пишет издание со ссылкой на компанию Vortexa Ltd."Импорт американской нефти в Китай, скорее всего, сократится до нуля в ближайшие месяцы, если нынешний уровень тарифов сохранится", — сказал аналитик компании Vortexa Иван Мэтьюз. Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Накануне Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран. На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.
https://ria.ru/20250410/bessent-2010388008.html
https://ria.ru/20250410/bouz-2010429557.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_162:0:2338:1632_1920x0_80_0_0_7b891aa451ee77f3c11efa71108e1c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, пекин, в мире
Китай, США, Введение Трампом пошлин на импорт, Дональд Трамп, Пекин, В мире
Bloomberg предупредил о скором крахе экспорта нефти из США в Китай

Bloomberg: продажа нефти из США в КНР рухнула и вскоре полностью остановится

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Поставки американской нефти в Китай в ближайшее время упадут практически до нуля из-за торговой войны с США, пишет Bloomberg.

В статье отмечается, что объем импорта нефти из США в Китай в последние несколько лет увеличивался, но в 2025 году стал снижаться из-за политики главы Белого дома Дональда Трампа.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Перережут горло". Глава Минфина США серьезно предупредил ЕС
Вчера, 09:20
Вместе с тем американская нефть составляет около одного процента общего импорта Китая, пишет издание со ссылкой на компанию Vortexa Ltd.

"Импорт американской нефти в Китай, скорее всего, сократится до нуля в ближайшие месяцы, если нынешний уровень тарифов сохранится", — сказал аналитик компании Vortexa Иван Мэтьюз.

Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.

Накануне Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.

На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп объявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
На Западе из-за решения Трампа вспомнили пословицу, рассказанную Путиным
Вчера, 11:33
 
КитайСШАВведение Трампом пошлин на импортДональд ТрампПекинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала