https://ria.ru/20250410/nagrady-2010371101.html
Бригаде, участвовавшей в операции "Поток", вручили награды
Бригаде, участвовавшей в операции "Поток", вручили награды - РИА Новости, 10.04.2025
Бригаде, участвовавшей в операции "Поток", вручили награды
Временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками Сергей Чубарыкин в ходе торжественной церемонии в Улан-Удэ вручил ордена Суворова и... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:10:00+03:00
2025-04-10T05:10:00+03:00
2025-04-10T05:10:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками Сергей Чубарыкин в ходе торжественной церемонии в Улан-Удэ вручил ордена Суворова и Жукова 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась в Улан-Уде, сообщили в Минобороны РФ. "Торжественная церемония вручения орденов Суворова и Жукова 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась в Улан-Уде. Высокие награды к полотнищу Георгиевского знамени соединения прикрепил временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин", - говорится в сообщении. "Сегодняшнее награждение – это не только признание ваших заслуг, но и высокая ответственность. Каждый из вас стал частью великой истории нашей Родины, и я уверен, что на этом пути мы будем только развиваться и достигать новых побед и свершений", - приводит ведомство слова Чубарыкина. Отмечается, что гвардейцы-десантники 11-й десантно-штурмовой бригады с честью выполняли свой воинский долг в боевых действиях в Афганистане, на территории Северо-Кавказского региона, Сирии, а сегодня – выполняют боевые задачи в ходе спецоперации. За героизм, мужество и отвагу, проявленные в боях с украинским национализмом, более 4,5 тысячи военнослужащих соединения награждены государственными и ведомственными наградами, а шестерым гвардейцам-десантникам присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. "Одним из ярких примеров мужества, самоотверженности и верности своему долгу военнослужащих бригады стала операция "Поток", проведенная в составе сводного штурмового подразделения в ходе освобождения города Суджа. Тогда гвардейцы-десантники, пройдя около 15 километров по трубопроводу диаметром 140 сантиметров, ударили в тыл противника, посеяв панику и вынудив украинских националистов бросить свои позиции", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, улан-удэ, афганистан, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Улан-Удэ, Афганистан, Безопасность
Бригаде, участвовавшей в операции "Поток", вручили награды
Бригаде, участвовавшей в операции Поток, вручили ордена Суворова и Жукова
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками Сергей Чубарыкин в ходе торжественной церемонии в Улан-Удэ вручил ордена Суворова и Жукова 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась в Улан-Уде, сообщили в Минобороны РФ.
"Торжественная церемония вручения орденов Суворова и Жукова 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась в Улан-Уде. Высокие награды к полотнищу Георгиевского знамени соединения прикрепил временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин", - говорится в сообщении.
"Сегодняшнее награждение – это не только признание ваших заслуг, но и высокая ответственность. Каждый из вас стал частью великой истории нашей Родины, и я уверен, что на этом пути мы будем только развиваться и достигать новых побед и свершений", - приводит ведомство слова Чубарыкина.
Отмечается, что гвардейцы-десантники 11-й десантно-штурмовой бригады с честью выполняли свой воинский долг в боевых действиях в Афганистане
, на территории Северо-Кавказского региона, Сирии
, а сегодня – выполняют боевые задачи в ходе спецоперации.
За героизм, мужество и отвагу, проявленные в боях с украинским национализмом, более 4,5 тысячи военнослужащих соединения награждены государственными и ведомственными наградами, а шестерым гвардейцам-десантникам присвоено высокое звание Героя Российской Федерации.
"Одним из ярких примеров мужества, самоотверженности и верности своему долгу военнослужащих бригады стала операция "Поток", проведенная в составе сводного штурмового подразделения в ходе освобождения города Суджа
. Тогда гвардейцы-десантники, пройдя около 15 километров по трубопроводу диаметром 140 сантиметров, ударили в тыл противника, посеяв панику и вынудив украинских националистов бросить свои позиции", - рассказали в МО РФ
.