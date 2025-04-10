https://ria.ru/20250410/nagrady-2010371101.html

Бригаде, участвовавшей в операции "Поток", вручили награды

Бригаде, участвовавшей в операции "Поток", вручили награды - РИА Новости, 10.04.2025

Бригаде, участвовавшей в операции "Поток", вручили награды

Временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками Сергей Чубарыкин в ходе торжественной церемонии в Улан-Удэ вручил ордена Суворова и... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T05:10:00+03:00

2025-04-10T05:10:00+03:00

2025-04-10T05:10:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками Сергей Чубарыкин в ходе торжественной церемонии в Улан-Удэ вручил ордена Суворова и Жукова 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась в Улан-Уде, сообщили в Минобороны РФ. "Торжественная церемония вручения орденов Суворова и Жукова 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась в Улан-Уде. Высокие награды к полотнищу Георгиевского знамени соединения прикрепил временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин", - говорится в сообщении. "Сегодняшнее награждение – это не только признание ваших заслуг, но и высокая ответственность. Каждый из вас стал частью великой истории нашей Родины, и я уверен, что на этом пути мы будем только развиваться и достигать новых побед и свершений", - приводит ведомство слова Чубарыкина. Отмечается, что гвардейцы-десантники 11-й десантно-штурмовой бригады с честью выполняли свой воинский долг в боевых действиях в Афганистане, на территории Северо-Кавказского региона, Сирии, а сегодня – выполняют боевые задачи в ходе спецоперации. За героизм, мужество и отвагу, проявленные в боях с украинским национализмом, более 4,5 тысячи военнослужащих соединения награждены государственными и ведомственными наградами, а шестерым гвардейцам-десантникам присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. "Одним из ярких примеров мужества, самоотверженности и верности своему долгу военнослужащих бригады стала операция "Поток", проведенная в составе сводного штурмового подразделения в ходе освобождения города Суджа. Тогда гвардейцы-десантники, пройдя около 15 километров по трубопроводу диаметром 140 сантиметров, ударили в тыл противника, посеяв панику и вынудив украинских националистов бросить свои позиции", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, улан-удэ, афганистан, безопасность