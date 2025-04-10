В Мурманске арестовали мужчину за нападение на пожилых людей
В Мурманске заключили под стражу на два месяца мужчину за избиение пожилых людей
© СУ СК России по Мурманской области/TelegramМужчина, обвиняемый в избиении пожилых людей, заключен под стражу
Мужчина, обвиняемый в избиении пожилых людей, заключен под стражу
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МУРМАНСК, 10 апр - РИА Новости. Суд в Мурманске постановил заключить под стражу на два месяца мужчину, который обвиняется в хулиганстве, незаконном проникновении в жилище и переделке оружия, сообщили в региональном СУСК РФ.
Ранее полиция и следственные органы в Мурманске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который, будучи обнаженным и имея на теле запрещённую символику, избивал пожилых местных жителей.
"По ходатайству следователя регионального СУ СКР фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Происшествие, кадры которого попали в интернет, вызвало широкий резонанс.
Как уточнили в региональной прокуратуре, 23 марта обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил жильцов соседней квартиры и незаконно проник в квартиру своей соседки. "В дальнейшем в его квартире было обнаружено и изъято пневматическое оружие с признаками незаконной переделки", - отметили в надзорном ведомстве.
Ранее в СК также сообщали, что правоохранители проверяют возможные иные факты преступной деятельности фигуранта, в том числе реабилитации нацизма.
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