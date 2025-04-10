https://ria.ru/20250410/murmansk-2010463064.html

В Мурманске арестовали мужчину за нападение на пожилых людей

В Мурманске арестовали мужчину за нападение на пожилых людей - РИА Новости, 10.04.2025

В Мурманске арестовали мужчину за нападение на пожилых людей

Суд в Мурманске постановил заключить под стражу на два месяца мужчину, который обвиняется в хулиганстве, незаконном проникновении в жилище и переделке оружия,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:47:00+03:00

2025-04-10T13:47:00+03:00

2025-04-10T13:54:00+03:00

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МУРМАНСК, 10 апр - РИА Новости. Суд в Мурманске постановил заключить под стражу на два месяца мужчину, который обвиняется в хулиганстве, незаконном проникновении в жилище и переделке оружия, сообщили в региональном СУСК РФ. Ранее полиция и следственные органы в Мурманске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который, будучи обнаженным и имея на теле запрещённую символику, избивал пожилых местных жителей. "По ходатайству следователя регионального СУ СКР фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. Происшествие, кадры которого попали в интернет, вызвало широкий резонанс. Как уточнили в региональной прокуратуре, 23 марта обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил жильцов соседней квартиры и незаконно проник в квартиру своей соседки. "В дальнейшем в его квартире было обнаружено и изъято пневматическое оружие с признаками незаконной переделки", - отметили в надзорном ведомстве. Ранее в СК также сообщали, что правоохранители проверяют возможные иные факты преступной деятельности фигуранта, в том числе реабилитации нацизма.

https://ria.ru/20250410/shkola-2010389343.html

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происшествия, мурманск, россия, следственный комитет россии (ск рф)