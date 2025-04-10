https://ria.ru/20250410/moskva-2010492807.html

Более 55 тыс мероприятий провели столичные спасатели на воде с начала года

Более 55 тыс мероприятий провели столичные спасатели на воде с начала года - РИА Новости, 10.04.2025

Более 55 тыс мероприятий провели столичные спасатели на воде с начала года

Более 55 тысяч мероприятий провели столичные спасатели на воде с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:48:00+03:00

2025-04-10T14:48:00+03:00

2025-04-10T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Более 55 тысяч мероприятий провели столичные спасатели на воде с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 55 тысяч мероприятий провели спасатели на воде с начала года. Выполнили 14,2 тысячи патрулирований. Провели 25,7 тысячи бесед с отдыхающими о правилах поведения у воды. Более 14,7 тысячи раз предупреждали о неблагоприятных погодных условиях и напоминали правила безопасности с помощью громкоговорящих устройств", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Москве было организовано 88 мастер-классов и других занятий для детей и подростков, на которых им объясняли правила безопасного поведения на воде и учили оказывать первую помощь пострадавшим. -0-

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городское хозяйство москвы, москва