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Более 55 тыс мероприятий провели столичные спасатели на воде с начала года - РИА Новости, 10.04.2025
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Более 55 тыс мероприятий провели столичные спасатели на воде с начала года
Более 55 тыс мероприятий провели столичные спасатели на воде с начала года - РИА Новости, 10.04.2025
Более 55 тыс мероприятий провели столичные спасатели на воде с начала года
Более 55 тысяч мероприятий провели столичные спасатели на воде с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Более 55 тысяч мероприятий провели столичные спасатели на воде с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 55 тысяч мероприятий провели спасатели на воде с начала года. Выполнили 14,2 тысячи патрулирований. Провели 25,7 тысячи бесед с отдыхающими о правилах поведения у воды. Более 14,7 тысячи раз предупреждали о неблагоприятных погодных условиях и напоминали правила безопасности с помощью громкоговорящих устройств", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Москве было организовано 88 мастер-классов и других занятий для детей и подростков, на которых им объясняли правила безопасного поведения на воде и учили оказывать первую помощь пострадавшим. -0-
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Более 55 тыс мероприятий провели столичные спасатели на воде с начала года

В Москве с начала года спасатели провели более 55 тысяч мероприятий на воде

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКатер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку
Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Более 55 тысяч мероприятий провели столичные спасатели на воде с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Более 55 тысяч мероприятий провели спасатели на воде с начала года. Выполнили 14,2 тысячи патрулирований. Провели 25,7 тысячи бесед с отдыхающими о правилах поведения у воды. Более 14,7 тысячи раз предупреждали о неблагоприятных погодных условиях и напоминали правила безопасности с помощью громкоговорящих устройств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве было организовано 88 мастер-классов и других занятий для детей и подростков, на которых им объясняли правила безопасного поведения на воде и учили оказывать первую помощь пострадавшим. -0-
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