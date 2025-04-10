https://ria.ru/20250410/moshenniki-2010444534.html
Мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве с целью получить выкуп
Мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве с целью получить выкуп - РИА Новости, 10.04.2025
Мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве с целью получить выкуп
Телефонные мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве и требовали 3 миллиона рублей у родителей в качестве выкупа, в афере участвовала также обманутая... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:35:00+03:00
2025-04-10T12:35:00+03:00
2025-04-10T12:46:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Телефонные мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве и требовали 3 миллиона рублей у родителей в качестве выкупа, в афере участвовала также обманутая ими пенсионерка, сообщает столичная прокуратура. "Аферисты позвонили 11-летнему мальчику и, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, сообщили, что родители якобы являются пособниками преступников и необходимо выполнять телефонные указания, иначе родителей посадят в тюрьму, а его отдадут в детский дом. Ребенок, действуя по указанию злоумышленников, провел обыск в квартире, но ничего не нашел. Затем звонившие сказали мальчику сесть в такси и доехать якобы до их сотрудницы, которую они выдавали за правоохранителя", - говорится в сообщении У дома на улице Матроса Железняка ребенка встретила пожилая женщина, которая незадолго до случившегося сама стала жертвой мошенников и действовала по их указанию. Она проводила мальчика к себе квартиру, где спустя непродолжительное время ребенка обнаружили уже настоящие правоохранители. "Родители мальчика пояснили, что им звонили неизвестные, сообщали, что сын похищен, и требовали выкуп 3 миллиона рублей, а также присылали фото ребенка. Мальчик передан родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - отмечается в релизе. Установление всех обстоятельств произошедшего на контроле в Чертановской межрайонной прокуратуре.
https://ria.ru/20250319/achinsk-2005937364.html
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве с целью получить выкуп
Аферисты инсценировали похищение ребенка в Москве и потребовали 3 млн рублей
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Телефонные мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве и требовали 3 миллиона рублей у родителей в качестве выкупа, в афере участвовала также обманутая ими пенсионерка, сообщает столичная прокуратура.
"Аферисты позвонили 11-летнему мальчику и, представляясь сотрудниками Роскомнадзора
, сообщили, что родители якобы являются пособниками преступников и необходимо выполнять телефонные указания, иначе родителей посадят в тюрьму, а его отдадут в детский дом. Ребенок, действуя по указанию злоумышленников, провел обыск в квартире, но ничего не нашел. Затем звонившие сказали мальчику сесть в такси и доехать якобы до их сотрудницы, которую они выдавали за правоохранителя", - говорится в сообщении
У дома на улице Матроса Железняка ребенка встретила пожилая женщина, которая незадолго до случившегося сама стала жертвой мошенников и действовала по их указанию. Она проводила мальчика к себе квартиру, где спустя непродолжительное время ребенка обнаружили уже настоящие правоохранители.
"Родители мальчика пояснили, что им звонили неизвестные, сообщали, что сын похищен, и требовали выкуп 3 миллиона рублей, а также присылали фото ребенка. Мальчик передан родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - отмечается в релизе.
Установление всех обстоятельств произошедшего на контроле в Чертановской межрайонной прокуратуре.