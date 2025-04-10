https://ria.ru/20250410/moshenniki-2010444534.html

Мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве с целью получить выкуп

Мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве с целью получить выкуп - РИА Новости, 10.04.2025

Мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве с целью получить выкуп

Телефонные мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве и требовали 3 миллиона рублей у родителей в качестве выкупа, в афере участвовала также обманутая... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:35:00+03:00

2025-04-10T12:35:00+03:00

2025-04-10T12:46:00+03:00

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Телефонные мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве и требовали 3 миллиона рублей у родителей в качестве выкупа, в афере участвовала также обманутая ими пенсионерка, сообщает столичная прокуратура. "Аферисты позвонили 11-летнему мальчику и, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, сообщили, что родители якобы являются пособниками преступников и необходимо выполнять телефонные указания, иначе родителей посадят в тюрьму, а его отдадут в детский дом. Ребенок, действуя по указанию злоумышленников, провел обыск в квартире, но ничего не нашел. Затем звонившие сказали мальчику сесть в такси и доехать якобы до их сотрудницы, которую они выдавали за правоохранителя", - говорится в сообщении У дома на улице Матроса Железняка ребенка встретила пожилая женщина, которая незадолго до случившегося сама стала жертвой мошенников и действовала по их указанию. Она проводила мальчика к себе квартиру, где спустя непродолжительное время ребенка обнаружили уже настоящие правоохранители. "Родители мальчика пояснили, что им звонили неизвестные, сообщали, что сын похищен, и требовали выкуп 3 миллиона рублей, а также присылали фото ребенка. Мальчик передан родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - отмечается в релизе. Установление всех обстоятельств произошедшего на контроле в Чертановской межрайонной прокуратуре.

https://ria.ru/20250319/achinsk-2005937364.html

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)