Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" предупредил пассажиров о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 10.04.2025 (обновлено: 16:26 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/moshennichestvo-2010510145.html
"Аэрофлот" предупредил пассажиров о новой мошеннической схеме
"Аэрофлот" предупредил пассажиров о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 10.04.2025
"Аэрофлот" предупредил пассажиров о новой мошеннической схеме
Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила пассажиров о новой мошеннической схеме: злоумышленники звонят или пишут от лица компании и предлагают оформить билет по... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:49:00+03:00
2025-04-10T16:26:00+03:00
технологии
аэрофлот
криминал
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840182171_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_9a71a73cfcd31f4043046861f2c5850b.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила пассажиров о новой мошеннической схеме: злоумышленники звонят или пишут от лица компании и предлагают оформить билет по субсидированным или "плоским" тарифам либо приглашают принять участие в опросе за вознаграждение, сообщили в компании. "Аэрофлот предупреждает клиентов и партнеров о выявленных случаях мошеннических действий злоумышленников, которые звонят или пишут в мессенджеры и на электронную почту от лица авиакомпании. Клиенту предлагают оформить билет по субсидированным или "плоским" тарифам, приглашают принять участие в опросе за вознаграждение, предлагают партнерство и т.п", - сообщили в авиакомпании. Там добавили, что пассажирам "предлагают перейти по ссылке на онлайн-анкету или видеоконференцию, либо просят назвать код доступа из смс". Авиакомпания напомнила, что купить билет можно только при личном обращении в контакт-центр, офисы собственных продаж или уполномоченные агентства, либо на официальном сайте. Сотрудники авиакомпании никогда по собственной инициативе не звонят пассажирам, чтобы предложить оформить перевозку в рамках каких-либо акций и определенных категорий билетов. Во время маркетинговых исследований пассажирам не присылают ссылки и цифровые коды доступа. "Если вы получили сомнительный телефонный звонок или сообщение, не передавайте свои персональные данные, не переходите по ссылкам и не называйте мошенникам никаких кодов. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки злоумышленников!", - добавили в "Аэрофлоте".
https://ria.ru/20250410/moshennichestvo-2010361702.html
https://ria.ru/20250410/moshenniki-2010444534.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840182171_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_aa5b7d4d4c5d301aad26b727a13ca5f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, аэрофлот, криминал, мошенничество
Технологии, Аэрофлот, Криминал, Мошенничество
"Аэрофлот" предупредил пассажиров о новой мошеннической схеме

"Аэрофлот" предупредил пассажиров о мошеннических звонках от лица авиакомпании

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту "Пулково"
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Символика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту "Пулково". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила пассажиров о новой мошеннической схеме: злоумышленники звонят или пишут от лица компании и предлагают оформить билет по субсидированным или "плоским" тарифам либо приглашают принять участие в опросе за вознаграждение, сообщили в компании.
"Аэрофлот предупреждает клиентов и партнеров о выявленных случаях мошеннических действий злоумышленников, которые звонят или пишут в мессенджеры и на электронную почту от лица авиакомпании. Клиенту предлагают оформить билет по субсидированным или "плоским" тарифам, приглашают принять участие в опросе за вознаграждение, предлагают партнерство и т.п", - сообщили в авиакомпании.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги, якобы продавая ОСАГО
Вчера, 01:43
Там добавили, что пассажирам "предлагают перейти по ссылке на онлайн-анкету или видеоконференцию, либо просят назвать код доступа из смс".
Авиакомпания напомнила, что купить билет можно только при личном обращении в контакт-центр, офисы собственных продаж или уполномоченные агентства, либо на официальном сайте. Сотрудники авиакомпании никогда по собственной инициативе не звонят пассажирам, чтобы предложить оформить перевозку в рамках каких-либо акций и определенных категорий билетов. Во время маркетинговых исследований пассажирам не присылают ссылки и цифровые коды доступа.
"Если вы получили сомнительный телефонный звонок или сообщение, не передавайте свои персональные данные, не переходите по ссылкам и не называйте мошенникам никаких кодов. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки злоумышленников!", - добавили в "Аэрофлоте".
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Мошенники инсценировали похищение ребенка в Москве с целью получить выкуп
Вчера, 12:35
 
ТехнологииАэрофлотКриминалМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала