https://ria.ru/20250410/moshennichestvo-2010510145.html

"Аэрофлот" предупредил пассажиров о новой мошеннической схеме

"Аэрофлот" предупредил пассажиров о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 10.04.2025

"Аэрофлот" предупредил пассажиров о новой мошеннической схеме

Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила пассажиров о новой мошеннической схеме: злоумышленники звонят или пишут от лица компании и предлагают оформить билет по... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:49:00+03:00

2025-04-10T15:49:00+03:00

2025-04-10T16:26:00+03:00

технологии

аэрофлот

криминал

мошенничество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила пассажиров о новой мошеннической схеме: злоумышленники звонят или пишут от лица компании и предлагают оформить билет по субсидированным или "плоским" тарифам либо приглашают принять участие в опросе за вознаграждение, сообщили в компании. "Аэрофлот предупреждает клиентов и партнеров о выявленных случаях мошеннических действий злоумышленников, которые звонят или пишут в мессенджеры и на электронную почту от лица авиакомпании. Клиенту предлагают оформить билет по субсидированным или "плоским" тарифам, приглашают принять участие в опросе за вознаграждение, предлагают партнерство и т.п", - сообщили в авиакомпании. Там добавили, что пассажирам "предлагают перейти по ссылке на онлайн-анкету или видеоконференцию, либо просят назвать код доступа из смс". Авиакомпания напомнила, что купить билет можно только при личном обращении в контакт-центр, офисы собственных продаж или уполномоченные агентства, либо на официальном сайте. Сотрудники авиакомпании никогда по собственной инициативе не звонят пассажирам, чтобы предложить оформить перевозку в рамках каких-либо акций и определенных категорий билетов. Во время маркетинговых исследований пассажирам не присылают ссылки и цифровые коды доступа. "Если вы получили сомнительный телефонный звонок или сообщение, не передавайте свои персональные данные, не переходите по ссылкам и не называйте мошенникам никаких кодов. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки злоумышленников!", - добавили в "Аэрофлоте".

https://ria.ru/20250410/moshennichestvo-2010361702.html

https://ria.ru/20250410/moshenniki-2010444534.html

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технологии, аэрофлот, криминал, мошенничество