https://ria.ru/20250410/minoborony-2010450279.html

ВС России освободили Журавку в Сумской области

ВС России освободили Журавку в Сумской области - РИА Новости, 10.04.2025

ВС России освободили Журавку в Сумской области

Российские военные взяли под контроль село Журавка в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:02:00+03:00

2025-04-10T13:02:00+03:00

2025-04-10T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Журавка в Сумской области, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области", — заявили в ведомстве.Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение шести бригадам противника в районе Горналя и Олешни в Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районе одиннадцати населенных пунктов.Потери противника за сутки:Всего за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 73 410 человек и 405 танков.

https://ria.ru/20250407/naemniki-2009907091.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, сумская область, вооруженные силы украины, курская область