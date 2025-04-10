ВС России освободили Журавку в Сумской области
Минобороны: ВС России освободили село Журавка в Сумской области
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Журавка в Сумской области, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Журавку в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Журавку в Сумской области
В воскресенье Минобороны объявило о взятии села Басовка восточнее Журавки.
Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение шести бригадам противника в районе Горналя и Олешни в Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районе одиннадцати населенных пунктов.
Потери противника за сутки:
- более 420 военнослужащих;
- бронетранспортер;
- две боевые бронированные машины;
- 12 автомобилей;
- по четыре артиллерийских орудия и миномета;
- два пункта управления БПЛА.
Всего за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 73 410 человек и 405 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18