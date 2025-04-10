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ВС России освободили Журавку в Сумской области - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 10.04.2025 (обновлено: 13:24 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/minoborony-2010450279.html
ВС России освободили Журавку в Сумской области
ВС России освободили Журавку в Сумской области - РИА Новости, 10.04.2025
ВС России освободили Журавку в Сумской области
Российские военные взяли под контроль село Журавка в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:02:00+03:00
2025-04-10T13:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сумская область
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Журавка в Сумской области, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области", — заявили в ведомстве.Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение шести бригадам противника в районе Горналя и Олешни в Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районе одиннадцати населенных пунктов.Потери противника за сутки:Всего за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 73 410 человек и 405 танков.
https://ria.ru/20250407/naemniki-2009907091.html
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сумская область
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вооруженные силы рф, сумская область, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Курская область
ВС России освободили Журавку в Сумской области

Минобороны: ВС России освободили село Журавка в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Журавка в Сумской области, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Журавку в Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили Журавку в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Журавку в Сумской области

В воскресенье Минобороны объявило о взятии села Басовка восточнее Журавки.

Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение шести бригадам противника в районе Горналя и Олешни в Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районе одиннадцати населенных пунктов.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
ВСУ завели наемников из Колумбии на границу Сумской и Курской областей
7 апреля, 21:03
Потери противника за сутки:
  • более 420 военнослужащих;
  • бронетранспортер;
  • две боевые бронированные машины;
  • 12 автомобилей;
  • по четыре артиллерийских орудия и миномета;
  • два пункта управления БПЛА.
Всего за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 73 410 человек и 405 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСумская областьВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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