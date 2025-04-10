https://ria.ru/20250410/minoborony-2010411500.html
Появились кадры уничтожения американской техники в Курской области
Появились кадры уничтожения американской техники в Курской области - РИА Новости, 10.04.2025
Появились кадры уничтожения американской техники в Курской области
Минобороны РФ показало видео уничтожения живой силы и военной техники ВСУ расчетом центра "Рубикон" в приграничных районах Курской области. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:22:00+03:00
2025-04-10T12:22:00+03:00
2025-04-10T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения живой силы и военной техники ВСУ расчетом центра "Рубикон" в приграничных районах Курской области. На кадрах российские дроны попадают в украинские бронетранспортеры, бронемашину "Новатор", грузовик "Урал-4320", американские бронеавтомобили HMMWV и бронетранспортер MaxxPro.
https://ria.ru/20250405/spetsoperatsiya-2009472816.html
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Уничтожение дронами центра "Рубикон" техники ВСУ в приграничных районах Курской области
Расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» продолжают выжигать технику противника в приграничных районах Курской области.
2025-04-10T12:22
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Появились кадры уничтожения американской техники в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения американской техники в Курской области