https://ria.ru/20250410/minoborony-2010411500.html

Появились кадры уничтожения американской техники в Курской области

Появились кадры уничтожения американской техники в Курской области - РИА Новости, 10.04.2025

Появились кадры уничтожения американской техники в Курской области

Минобороны РФ показало видео уничтожения живой силы и военной техники ВСУ расчетом центра "Рубикон" в приграничных районах Курской области. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:22:00+03:00

2025-04-10T12:22:00+03:00

2025-04-10T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео уничтожения живой силы и военной техники ВСУ расчетом центра "Рубикон" в приграничных районах Курской области. На кадрах российские дроны попадают в украинские бронетранспортеры, бронемашину "Новатор", грузовик "Урал-4320", американские бронеавтомобили HMMWV и бронетранспортер MaxxPro.

https://ria.ru/20250405/spetsoperatsiya-2009472816.html

курская область

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Уничтожение дронами центра "Рубикон" техники ВСУ в приграничных районах Курской области Расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» продолжают выжигать технику противника в приграничных районах Курской области. 2025-04-10T12:22 true PT0M38S

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины