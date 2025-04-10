МИД пообещал жесткий ответ Японии на передачу вооружения Украине
МИД пообещал жестко ответить Японии на передачу Украине летальной техники
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Япония, решившая подключиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, все глубже вовлекается в украинский конфликт, и Россия жестко ответит на шаги Токио по снабжению Киева техникой и вооружениями, применяемыми для убийства россиян, сообщили в МИД РФ.
"Любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные. В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что выбранный курс уводит Японию еще дальше от декларировавшейся прежними поколениями японских политиков концепции мирного развития страны. Это не просто ведет к утрате статуса пацифистского государства, лежавшего в основе доверия со стороны соседей, но и чревато открытым участием Японии в военных авантюрах и преступлениях киевского режима со всеми вытекающими долгосрочными последствиями, добавили в МИД.
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