https://ria.ru/20250410/mid-2010499928.html

МИД пообещал жесткий ответ Японии на передачу вооружения Украине

МИД пообещал жесткий ответ Японии на передачу вооружения Украине - РИА Новости, 10.04.2025

МИД пообещал жесткий ответ Японии на передачу вооружения Украине

Япония, решившая подключиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, все глубже вовлекается в украинский конфликт,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:05:00+03:00

2025-04-10T15:05:00+03:00

2025-04-10T21:38:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Япония, решившая подключиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, все глубже вовлекается в украинский конфликт, и Россия жестко ответит на шаги Токио по снабжению Киева техникой и вооружениями, применяемыми для убийства россиян, сообщили в МИД РФ.В сообщении на сайте МИД РФ отмечается, что Япония на фоне курса на ускоренную ремилитаризацию все глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины, расширяя материально-логистическую поддержку террористического киевского режима."Любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные. В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях", - говорится в сообщении.Также подчеркивается, что выбранный курс уводит Японию еще дальше от декларировавшейся прежними поколениями японских политиков концепции мирного развития страны. Это не просто ведет к утрате статуса пацифистского государства, лежавшего в основе доверия со стороны соседей, но и чревато открытым участием Японии в военных авантюрах и преступлениях киевского режима со всеми вытекающими долгосрочными последствиями, добавили в МИД.

https://ria.ru/20250408/yaponiya-2009997253.html

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япония, украина, россия, в мире, нато