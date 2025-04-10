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МИД пообещал жесткий ответ Японии на передачу вооружения Украине - РИА Новости, 10.04.2025
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15:05 10.04.2025 (обновлено: 21:38 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/mid-2010499928.html
МИД пообещал жесткий ответ Японии на передачу вооружения Украине
МИД пообещал жесткий ответ Японии на передачу вооружения Украине - РИА Новости, 10.04.2025
МИД пообещал жесткий ответ Японии на передачу вооружения Украине
Япония, решившая подключиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, все глубже вовлекается в украинский конфликт,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:05:00+03:00
2025-04-10T21:38:00+03:00
япония
украина
россия
в мире
нато
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Япония, решившая подключиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, все глубже вовлекается в украинский конфликт, и Россия жестко ответит на шаги Токио по снабжению Киева техникой и вооружениями, применяемыми для убийства россиян, сообщили в МИД РФ.В сообщении на сайте МИД РФ отмечается, что Япония на фоне курса на ускоренную ремилитаризацию все глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины, расширяя материально-логистическую поддержку террористического киевского режима."Любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные. В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях", - говорится в сообщении.Также подчеркивается, что выбранный курс уводит Японию еще дальше от декларировавшейся прежними поколениями японских политиков концепции мирного развития страны. Это не просто ведет к утрате статуса пацифистского государства, лежавшего в основе доверия со стороны соседей, но и чревато открытым участием Японии в военных авантюрах и преступлениях киевского режима со всеми вытекающими долгосрочными последствиями, добавили в МИД.
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япония, украина, россия, в мире, нато
Япония, Украина, Россия, В мире, НАТО
МИД пообещал жесткий ответ Японии на передачу вооружения Украине

МИД пообещал жестко ответить Японии на передачу Украине летальной техники

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Япония, решившая подключиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, все глубже вовлекается в украинский конфликт, и Россия жестко ответит на шаги Токио по снабжению Киева техникой и вооружениями, применяемыми для убийства россиян, сообщили в МИД РФ.
В сообщении на сайте МИД РФ отмечается, что Япония на фоне курса на ускоренную ремилитаризацию все глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины, расширяя материально-логистическую поддержку террористического киевского режима.
"Любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные. В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что выбранный курс уводит Японию еще дальше от декларировавшейся прежними поколениями японских политиков концепции мирного развития страны. Это не просто ведет к утрате статуса пацифистского государства, лежавшего в основе доверия со стороны соседей, но и чревато открытым участием Японии в военных авантюрах и преступлениях киевского режима со всеми вытекающими долгосрочными последствиями, добавили в МИД.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В Кремле оценили перспективы переговоров с Японией
8 апреля, 12:46
 
ЯпонияУкраинаРоссияВ миреНАТО
 
 
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