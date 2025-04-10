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Путин назначил Александра Лукашика послом в Черногории - РИА Новости, 10.04.2025
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11:33 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/lukashik-2010426394.html
Путин назначил Александра Лукашика послом в Черногории
Путин назначил Александра Лукашика послом в Черногории - РИА Новости, 10.04.2025
Путин назначил Александра Лукашика послом в Черногории
Президент России Владимир Путин назначил Александра Лукашика новым послом в Черногории, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:33:00+03:00
2025-04-10T11:33:00+03:00
политика
черногория
россия
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Лукашика новым послом в Черногории, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Лукашика Александра Петровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Черногории", - говорится в документе.
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политика, черногория, россия, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Черногория, Россия, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин назначил Александра Лукашика послом в Черногории

Путин подписал указ о назначении Александра Лукашика послом России в Черногории

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииАлександр Лукашик
Александр Лукашик - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Александр Лукашик. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Лукашика новым послом в Черногории, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Лукашика Александра Петровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Черногории", - говорится в документе.
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ПолитикаЧерногорияРоссияВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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