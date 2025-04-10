https://ria.ru/20250410/lukashik-2010426394.html

Путин назначил Александра Лукашика послом в Черногории

Путин назначил Александра Лукашика послом в Черногории - РИА Новости, 10.04.2025

Путин назначил Александра Лукашика послом в Черногории

Президент России Владимир Путин назначил Александра Лукашика новым послом в Черногории, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:33:00+03:00

2025-04-10T11:33:00+03:00

2025-04-10T11:33:00+03:00

политика

черногория

россия

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Лукашика новым послом в Черногории, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Лукашика Александра Петровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Черногории", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250408/dzhafari-2009949976.html

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политика, черногория, россия, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)