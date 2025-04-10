https://ria.ru/20250410/liksutov-2010439783.html

Ликсутов: столичные фабрики нарастили выпуск парфюма и косметики

Ликсутов: столичные фабрики нарастили выпуск парфюма и косметики - РИА Новости, 10.04.2025

Ликсутов: столичные фабрики нарастили выпуск парфюма и косметики

Московские производители увеличили почти на 82% за первые два месяца этого года выпуск косметики, уходовых и гигиенических средств, парфюмированных изделий и... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:30:00+03:00

2025-04-10T12:30:00+03:00

2025-04-10T12:30:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Московские производители увеличили почти на 82% за первые два месяца этого года выпуск косметики, уходовых и гигиенических средств, парфюмированных изделий и других товаров повседневного спроса, сообщил заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает косметическую индустрию, стимулирует развитие предприятий отрасли и модернизацию производственных процессов. Это позволяет создавать новые рабочие места, повышать уровень локализации продукции и обеспечивать жителей качественной продукцией. Так, при поддержке города в январе-феврале 2025 года компании на 81,8% увеличили выпуск косметических изделий по сравнению с таким же периодом 2024 года", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что предприятия произвели более 20,1 миллиона средств для ухода за кожей, а также около 37,7 миллиона флаконов шампуней и средств для укладки волос.Так, в Москве произвели за два месяца в 2,5 раза больше лосьонов для волос, на 27% больше косметических продуктов для макияжа лица, а выпуск средств для ванн увеличился почти на 44%."Столичные предприятия играют важную роль в развитии косметической отрасли России. Более 30 московских компаний активно работают в этом секторе, способствуя его росту и внедрению инноваций. Растущий спрос на их продукцию очевиден: по итогам первых двух месяцев 2025 года отгрузка косметики, парфюмерии, а также моющих и чистящих средств увеличилась более чем в два раза и превысила 22 миллиарда рублей" – сообщил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Например, фабрика "СВОБОДА" представила новую косметическую серию, в которую входят 13 изделий. Это твердое крем-мыло, шампуни и бальзамы для волос, гели для душа, кремы для рук и ног. В их состав входят полезные аминокислоты и витамины, что обеспечивает высокую эффективность, хорошую усвояемость и длительное действие активных компонентов. Предприятие планирует до конца этого года расширить ассортимент, добавив продукты для массажа и фитнеса, тревел- и фитнес-наборы, а также линейку экологичных товаров.Другой производитель косметических средств для аппаратной косметологии и домашнего ухода – "Гельтек" – увеличил объемы производства и расширил ассортимент. За первый квартал этого года выручка компании составила 1 миллиард рублей, а в марте продажи косметической продукции выросли более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, компания запустила новую линейку, в которую вошли средства для тела с запахами огурца, карамельного поп-корна, ванили, черной смородины и колы.

https://ria.ru/20250409/liksutov-2010203424.html

https://ria.ru/20250407/fotonika-2009825521.html

москва

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москва, анатолий гарбузов