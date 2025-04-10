https://ria.ru/20250410/latviya-2010262410.html

Фильм про Путина: Голливуд нашел разруху 90-х в Латвии

Фильм про Путина: Голливуд нашел разруху 90-х в Латвии - РИА Новости, 10.04.2025

Фильм про Путина: Голливуд нашел разруху 90-х в Латвии

В Латвии в эти месяцы проходили съемки фильма с рабочим названием "Кремлевский волшебник". Фильм — о восхождении к власти в России Владимира Путина. Режиссер —... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T08:00:00+03:00

2025-04-10T08:00:00+03:00

2025-04-10T08:01:00+03:00

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В Латвии в эти месяцы проходили съемки фильма с рабочим названием "Кремлевский волшебник". Фильм — о восхождении к власти в России Владимира Путина. Режиссер — француз, актеры — американцы. В роли президента России — Джуд Лоу.Свою творческую задачу создатели картины определяют так: показать, как из хаоса 1990-х годов родился Владимир Путин и демократическая Россия на пороге миллениума пришла к авторитаризму. Под такую задачу Латвийская Республика радостно предоставила интернациональной съемочной группе свою территорию и оказала всяческое организационное и административное содействие: ради съемок останавливали движение в Риге и перекрывали центр города.Понятно пакостное желание латвийских политиков помочь Голливуду сделать агитку и пасквиль на Россию. В этой связи в Латвии даже высказываются забавные опасения: не пропадут ли все усилия даром из-за того, что зрителям нравится Джуд Лоу? Актер обладает позитивной, светлой харизмой, и его Путин может невольно оказаться антигероем, обаятельным злодеем, который будет магнетизировать и приковывать к себе внимание морально нестойких душ — совсем как реальный Путин.Впрочем, еще смешнее другое. Сама Латвия тоже получила роль в новом фильме. Она играет ту самую ужасную, криминальную, грязную Россию 1990-х, из хаоса которой родился как политик Владимир Путин. Американцы, изучив возможные локации на пространстве бывшего СССР, более подходящего кандидата на эту роль не нашли.Справедливости ради — это, конечно, не совсем так. В самой России, если поискать, вполне можно найти места с сохранившимися следами постсоветской разрухи, и создатели предыдущих антироссийских пасквилей их искали и находили. Но в России (и в Белоруссии) съемочной группе с Джудом Лоу снимать никто бы не разрешил. Зато идеально подходит на роль России 90-х современная Украина. Однако соваться туда почему-то не хотят даже самые горячие ее поклонники. Большинство других постсоветских республик по особенностям климата не получается выдать за Москву и Ленинград/Петербург.В итоге аутентичную постсоветскую разруху обнаружили на рижских улицах.Из этого следуют несколько эпических выводов.Во-первых, в центре Риги проявления этой разрухи до сих пор сохраняются. В 2025 году — спустя 35 лет после декларации о "восстановлении независимости Латвии".Во-вторых, именно этим Латвия сумела вызвать к себе вожделенный интерес заокеанских божеств с "фабрики грез". Тем фактом, что она — постсоветская республика (факт, который страны Балтии всегда яростно отрицали). Не своей мифологией об "истории успеха", к которому Латвия якобы пришла после избавления от "советской оккупации", а тем, что на ее пейзажах можно показать, какой была жизнь в развалившейся советской империи.В-третьих, Латвия и латыши снова оказались интересны внешнему миру постольку, поскольку ему интересна Россия. Американцы снимают фильм про президента России, а не про Латвию. Сама Латвия снимается в фильме про Путина. Вне контекста России и Путина она интереса не представляет.В свое время, когда прибалты еще не запретили самим себе разговаривать с Россией, некоторые особо скандальные из них показательно оскорблялись тем, что россияне используют в своей речи слово "Прибалтика". Мол, можно подумать, наши страны — всего лишь полоска земли вдоль границы с Россией, которая прилегает к Балтике. Между тем вся активность этих стран раз за разом показывает, насколько точно описывает их ситуацию русский язык.

https://ria.ru/20250110/deadline-1993206784.html

https://ria.ru/20250113/peskov-1993455430.html

https://ria.ru/20250407/svr-2009808939.html

https://ria.ru/20250405/rossiya-2009520747.html

https://ria.ru/20250308/ministr-2003807060.html

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аналитика, россия, латвия, джуд лоу, рига, владимир путин, кино, фильм