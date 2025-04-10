https://ria.ru/20250410/krym-2010445939.html
Глава Феодосии подал в отставку
Глава Феодосии подал в отставку - РИА Новости, 10.04.2025
Глава Феодосии подал в отставку
Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко подал в отставку, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:44:00+03:00
2025-04-10T12:44:00+03:00
2025-04-10T12:44:00+03:00
политика
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко подал в отставку, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Провел встречу с главой администрации города Феодосии Игорем Николаевичем Ткаченко, по итогам которой Игорь Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в Telegram-канале, не указав причины отставки. Обязанности руководителя администрации города до прохождения конкурса на замещение должности главы администрации города будет исполнять Владимир Ким, написал он. Ткаченко возглавил администрацию города в декабре 2023 года. Ким ранее работал заместителем главы администрации Симферополя.
https://ria.ru/20250318/dohody-2005638415.html
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политика, феодосия, симферополь, сергей аксенов (политик)
Политика, Феодосия, Симферополь, Сергей Аксенов (политик)
Глава Феодосии подал в отставку
Глава Феодосии Ткаченко подал в отставку