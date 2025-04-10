https://ria.ru/20250410/kriminal-2010218361.html

"Готов сознаться". В чем заподозрили самого опасного маньяка России

"Готов сознаться". В чем заподозрили самого опасного маньяка России - РИА Новости, 10.04.2025

"Готов сознаться". В чем заподозрили самого опасного маньяка России

Нападал на беззащитных и беспомощных, тела сбрасывал в колодец — Александр Пичушкин заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах. Преступник, на чьем счету... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T08:00:00+03:00

2025-04-10T08:00:00+03:00

2025-04-10T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Нападал на беззащитных и беспомощных, тела сбрасывал в колодец — Александр Пичушкин заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах. Преступник, на чьем счету десятки жертв, отбывает пожизненный срок в одной из самых строгих колоний — "Полярной сове". Теперь его ждет новое следствие в Москве. О том, как маньяку удавалось держать в страхе всю столицу, — в материале РИА Новости."Отбирал самое ценное"К пожизненному сроку Мосгорсуд приговорил Пичушкина в октябре 2007-го: в 1990-2000 годах он убил 49 человек, еще трое чудом выжили. В качестве жертв выбирал самых беззащитных — алкоголиков, пожилых, инвалидов, людей с психическими расстройствами, бездомных.Большинство преступлений совершил в столичном Битцевском лесу, за что и получил прозвище "битцевский маньяк". Экспертиза установила, что Пичушкин вменяем, однако страдает шизопатическим расстройством, что проявлялось во влечении к убийствам с садизмом.И вот спустя 19 лет маньяк заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах мужчин и женщин в московском районе Северное Бутово. Об этом сообщили во ФСИН, уточнив, что информацию получили в результате совместных мероприятий с уголовным розыском МВД.Хотя для следствия это не новость: на процессе в Мосгорсуде Пичушкин не скрывал, что жертв значительно больше. "Я подумал о том, что было бы несправедливо забыть мне еще про 11 человек", — заявил он. Дело по ним еще осенью 2007 года вывели в отдельное производство, однако в феврале 2008-го эти признания не подтвердились.Маньяк также признавался, что мечтал убить 64 человека — столько, сколько клеток на шахматной доске. Вещи и деньги не трогал, объясняя тем, что отбирал у людей "самое ценное — жизнь"."Первое убийство"Александр Пичушкин родом из подмосковных Мытищ. Отец бросил семью, воспитанием занимались мать и дед. Когда мальчику исполнилось два, семья перебралась в Москву. А там — несчастный случай: ребенок упал с качелей и получил черепно-мозговую травму. Учился в интернате, друзей не заводил.На первое убийство решился в 1992-м. К тому времени уже окончил ПТУ, где учился на плотника. В армию его не взяли: психиатрическая экспертиза показала непригодность к службе. Это очень сильно ударило по самооценке. Увидев репортаж о серийном убийце Андрее Чикатило, Пичушкин решил его превзойти. Поделился мыслью с 19-летним одногруппником Михаилом Одийчуком, в котором видел сообщника. Но потом Александру показалось, что приятель настроен несерьезно, а значит, надо от него избавиться. Готовился три месяца, прикидывал, куда спрятать труп. Наконец ему в голову пришла идея сбрасывать тела в колодцы.Подходящее место на территории Битцевского леса искали вместе с Михаилом, который не подозревал, что его ждет. "Он не знал, что мы ищем могилу для него, — говорил маньяк на суде. — Первое убийство — оно как первая любовь: незабываемо".Оперативники вышли на след преступника. На допросе он утверждал, что к случившемуся не имеет никакого отношения. Его отпустили. Оказавшись на грани разоблачения, Пичушкин решил залечь на дно. Следующее убийство совершил спустя девять лет. В мае 2001 года у него завязался разговор с 52-летним мужчиной с алкогольной зависимостью. Александр предложил выпить, прохожий согласился. Маньяк дождался, пока собутыльник опьянеет, а затем накинулся на него и столкнул в канализационный люк, где тот захлебнулся сточными водами.Серия убийствСадист предпочитал наблюдать за жертвами в агонии. Некоторым удалось спастись. Так, в феврале 2002-го он заманил в парк 20-летнюю беременную Марию Виричеву. Подвел к канализационному люку, ударил по голове и столкнул. Девушка чудом выбралась и доползла к месту, где люди выгуливали собак. Обратилась в полицию, но участковый уговорил не писать заявление.Весной того же года Пичушкин столкнул в тот же люк 13-летнего подростка-детдомовца. Мальчику тоже удалось выжить. Об этом маньяк узнал случайно, увидев его позже в магазине. Решил, что живыми жертв больше не оставит, и вооружился молотком.Все время, пока убивал, он работал в магазине недалеко от дома. Последней жертвой стала коллега — 36-летняя Марина Москалева. Перед тем, как отправиться на прогулку с преступником, она оставила сыну записку о том, что ушла с Александром, и указала номер его мобильного. Свой телефон не взяла, потому что он сломался.Несколько часов Пичушкин подыскивал открытый люк, но тщетно: все были забетонированы. Он решил, что для Марины это шанс выжить и намеренно отошел в сторону, однако спутница его окликнула. Маньяк вернулся и несколько раз ударил ее молотком. Преступника задержали через день — благодаря записке, которую Марина оставила сыну. Отследили и по камерам видеонаблюдения в метро: на кадрах видно, как он идет под руку с коллегой.Следователь по особо важным делам Мосгорпрокуратуры Андрей Супруненко назвал одну из причин, по которой маньяка долгое время не могли выследить: в парке всегда дежурил наряд, но полицейские контролировали только самые оживленные и доступные места."Сделать все по уму было очень трудно. Я предложил прочесать лес силами курсантов школы милиции. Сыщики сделали расчеты и поняли, что людей все равно не хватит. Парк огромный, располагается сразу в двух округах, тянется на три района. Нужна войсковая операция — и то не факт, что удастся пройти все уголки", — рассказывал он.ПодражателиПичушкин в суде уверял, что сам решил сдаться. "Я спалил себя сам, так что ментам не надо приписывать, что это они меня поймали... Я — профессионал", — заявил он.Со временем у Пичушкина появились подражатели. Так, 30-летний челябинец Анатолий Шанауров в 2020-м убил шестерых, большинство из них были бездомными. С помощью алкоголя заманивал жертв в лес, а затем нападал с молотком. Сел пожизненно.По той же схеме действовал серийник Алексей Безбородов, орудовавший в Бутовском лесу — тот, к слову, переходит в печально известный Битцевский парк. Следователи тут же предположили, что у Пичушкина появился очередной подражатель. Безбородова в 2025-м приговорили к 22 годам. Вероятно, им продолжат заниматься, чтобы проверить на причастность к другим нападениям на бездомных. Особенно к эпизодам, которые до сих пор не раскрыты.Что касается новых признаний "битцевского маньяка", пока неизвестно, кто пострадал от его рук и при каких обстоятельствах. Не уточняется и то, что именно побудило возобновить дело, закрытое в 2008-м. Показания предстоит тщательно проверить, а следственные действия могут затянуться на месяцы.

https://ria.ru/20250317/kriminal-2005018925.html

https://ria.ru/20250323/manyak-2006512018.html

https://ria.ru/20250205/kriminal-1997310911.html

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происшествия, москва, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)