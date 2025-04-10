Рейтинг@Mail.ru
"Готов сознаться". В чем заподозрили самого опасного маньяка России - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 10.04.2025 (обновлено: 08:03 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/kriminal-2010218361.html
"Готов сознаться". В чем заподозрили самого опасного маньяка России
"Готов сознаться". В чем заподозрили самого опасного маньяка России - РИА Новости, 10.04.2025
"Готов сознаться". В чем заподозрили самого опасного маньяка России
Нападал на беззащитных и беспомощных, тела сбрасывал в колодец — Александр Пичушкин заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах. Преступник, на чьем счету... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T08:00:00+03:00
2025-04-10T08:03:00+03:00
происшествия
москва
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_0:130:3107:1878_1920x0_80_0_0_e219ee8c4c7b9255bd70ca0b46e4599e.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Нападал на беззащитных и беспомощных, тела сбрасывал в колодец — Александр Пичушкин заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах. Преступник, на чьем счету десятки жертв, отбывает пожизненный срок в одной из самых строгих колоний — "Полярной сове". Теперь его ждет новое следствие в Москве. О том, как маньяку удавалось держать в страхе всю столицу, — в материале РИА Новости."Отбирал самое ценное"К пожизненному сроку Мосгорсуд приговорил Пичушкина в октябре 2007-го: в 1990-2000 годах он убил 49 человек, еще трое чудом выжили. В качестве жертв выбирал самых беззащитных — алкоголиков, пожилых, инвалидов, людей с психическими расстройствами, бездомных.Большинство преступлений совершил в столичном Битцевском лесу, за что и получил прозвище "битцевский маньяк". Экспертиза установила, что Пичушкин вменяем, однако страдает шизопатическим расстройством, что проявлялось во влечении к убийствам с садизмом.И вот спустя 19 лет маньяк заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах мужчин и женщин в московском районе Северное Бутово. Об этом сообщили во ФСИН, уточнив, что информацию получили в результате совместных мероприятий с уголовным розыском МВД.Хотя для следствия это не новость: на процессе в Мосгорсуде Пичушкин не скрывал, что жертв значительно больше. "Я подумал о том, что было бы несправедливо забыть мне еще про 11 человек", — заявил он. Дело по ним еще осенью 2007 года вывели в отдельное производство, однако в феврале 2008-го эти признания не подтвердились.Маньяк также признавался, что мечтал убить 64 человека — столько, сколько клеток на шахматной доске. Вещи и деньги не трогал, объясняя тем, что отбирал у людей "самое ценное — жизнь"."Первое убийство"Александр Пичушкин родом из подмосковных Мытищ. Отец бросил семью, воспитанием занимались мать и дед. Когда мальчику исполнилось два, семья перебралась в Москву. А там — несчастный случай: ребенок упал с качелей и получил черепно-мозговую травму. Учился в интернате, друзей не заводил.На первое убийство решился в 1992-м. К тому времени уже окончил ПТУ, где учился на плотника. В армию его не взяли: психиатрическая экспертиза показала непригодность к службе. Это очень сильно ударило по самооценке. Увидев репортаж о серийном убийце Андрее Чикатило, Пичушкин решил его превзойти. Поделился мыслью с 19-летним одногруппником Михаилом Одийчуком, в котором видел сообщника. Но потом Александру показалось, что приятель настроен несерьезно, а значит, надо от него избавиться. Готовился три месяца, прикидывал, куда спрятать труп. Наконец ему в голову пришла идея сбрасывать тела в колодцы.Подходящее место на территории Битцевского леса искали вместе с Михаилом, который не подозревал, что его ждет. "Он не знал, что мы ищем могилу для него, — говорил маньяк на суде. — Первое убийство — оно как первая любовь: незабываемо".Оперативники вышли на след преступника. На допросе он утверждал, что к случившемуся не имеет никакого отношения. Его отпустили. Оказавшись на грани разоблачения, Пичушкин решил залечь на дно. Следующее убийство совершил спустя девять лет. В мае 2001 года у него завязался разговор с 52-летним мужчиной с алкогольной зависимостью. Александр предложил выпить, прохожий согласился. Маньяк дождался, пока собутыльник опьянеет, а затем накинулся на него и столкнул в канализационный люк, где тот захлебнулся сточными водами.Серия убийствСадист предпочитал наблюдать за жертвами в агонии. Некоторым удалось спастись. Так, в феврале 2002-го он заманил в парк 20-летнюю беременную Марию Виричеву. Подвел к канализационному люку, ударил по голове и столкнул. Девушка чудом выбралась и доползла к месту, где люди выгуливали собак. Обратилась в полицию, но участковый уговорил не писать заявление.Весной того же года Пичушкин столкнул в тот же люк 13-летнего подростка-детдомовца. Мальчику тоже удалось выжить. Об этом маньяк узнал случайно, увидев его позже в магазине. Решил, что живыми жертв больше не оставит, и вооружился молотком.Все время, пока убивал, он работал в магазине недалеко от дома. Последней жертвой стала коллега — 36-летняя Марина Москалева. Перед тем, как отправиться на прогулку с преступником, она оставила сыну записку о том, что ушла с Александром, и указала номер его мобильного. Свой телефон не взяла, потому что он сломался.Несколько часов Пичушкин подыскивал открытый люк, но тщетно: все были забетонированы. Он решил, что для Марины это шанс выжить и намеренно отошел в сторону, однако спутница его окликнула. Маньяк вернулся и несколько раз ударил ее молотком. Преступника задержали через день — благодаря записке, которую Марина оставила сыну. Отследили и по камерам видеонаблюдения в метро: на кадрах видно, как он идет под руку с коллегой.Следователь по особо важным делам Мосгорпрокуратуры Андрей Супруненко назвал одну из причин, по которой маньяка долгое время не могли выследить: в парке всегда дежурил наряд, но полицейские контролировали только самые оживленные и доступные места."Сделать все по уму было очень трудно. Я предложил прочесать лес силами курсантов школы милиции. Сыщики сделали расчеты и поняли, что людей все равно не хватит. Парк огромный, располагается сразу в двух округах, тянется на три района. Нужна войсковая операция — и то не факт, что удастся пройти все уголки", — рассказывал он.ПодражателиПичушкин в суде уверял, что сам решил сдаться. "Я спалил себя сам, так что ментам не надо приписывать, что это они меня поймали... Я — профессионал", — заявил он.Со временем у Пичушкина появились подражатели. Так, 30-летний челябинец Анатолий Шанауров в 2020-м убил шестерых, большинство из них были бездомными. С помощью алкоголя заманивал жертв в лес, а затем нападал с молотком. Сел пожизненно.По той же схеме действовал серийник Алексей Безбородов, орудовавший в Бутовском лесу — тот, к слову, переходит в печально известный Битцевский парк. Следователи тут же предположили, что у Пичушкина появился очередной подражатель. Безбородова в 2025-м приговорили к 22 годам. Вероятно, им продолжат заниматься, чтобы проверить на причастность к другим нападениям на бездомных. Особенно к эпизодам, которые до сих пор не раскрыты.Что касается новых признаний "битцевского маньяка", пока неизвестно, кто пострадал от его рук и при каких обстоятельствах. Не уточняется и то, что именно побудило возобновить дело, закрытое в 2008-м. Показания предстоит тщательно проверить, а следственные действия могут затянуться на месяцы.
https://ria.ru/20250317/kriminal-2005018925.html
https://ria.ru/20250323/manyak-2006512018.html
https://ria.ru/20250205/kriminal-1997310911.html
https://ria.ru/20250215/kriminal-1999372257.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_563f203232da89e542756a3d915c85c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)

"Готов сознаться". В чем заподозрили самого опасного маньяка России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Нападал на беззащитных и беспомощных, тела сбрасывал в колодец — Александр Пичушкин заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах. Преступник, на чьем счету десятки жертв, отбывает пожизненный срок в одной из самых строгих колоний — "Полярной сове". Теперь его ждет новое следствие в Москве. О том, как маньяку удавалось держать в страхе всю столицу, — в материале РИА Новости.

"Отбирал самое ценное"

К пожизненному сроку Мосгорсуд приговорил Пичушкина в октябре 2007-го: в 1990-2000 годах он убил 49 человек, еще трое чудом выжили. В качестве жертв выбирал самых беззащитных — алкоголиков, пожилых, инвалидов, людей с психическими расстройствами, бездомных.
Большинство преступлений совершил в столичном Битцевском лесу, за что и получил прозвище "битцевский маньяк". Экспертиза установила, что Пичушкин вменяем, однако страдает шизопатическим расстройством, что проявлялось во влечении к убийствам с садизмом.
И вот спустя 19 лет маньяк заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах мужчин и женщин в московском районе Северное Бутово. Об этом сообщили во ФСИН, уточнив, что информацию получили в результате совместных мероприятий с уголовным розыском МВД.
Денис Писчиков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Уральский Раскольников. Новые подробности дела жестокого маньяка Писчикова
17 марта, 08:00
Хотя для следствия это не новость: на процессе в Мосгорсуде Пичушкин не скрывал, что жертв значительно больше. "Я подумал о том, что было бы несправедливо забыть мне еще про 11 человек", — заявил он. Дело по ним еще осенью 2007 года вывели в отдельное производство, однако в феврале 2008-го эти признания не подтвердились.
Маньяк также признавался, что мечтал убить 64 человека — столько, сколько клеток на шахматной доске. Вещи и деньги не трогал, объясняя тем, что отбирал у людей "самое ценное — жизнь".

"Первое убийство"

Александр Пичушкин родом из подмосковных Мытищ. Отец бросил семью, воспитанием занимались мать и дед. Когда мальчику исполнилось два, семья перебралась в Москву. А там — несчастный случай: ребенок упал с качелей и получил черепно-мозговую травму. Учился в интернате, друзей не заводил.
На первое убийство решился в 1992-м. К тому времени уже окончил ПТУ, где учился на плотника. В армию его не взяли: психиатрическая экспертиза показала непригодность к службе. Это очень сильно ударило по самооценке. Увидев репортаж о серийном убийце Андрее Чикатило, Пичушкин решил его превзойти. Поделился мыслью с 19-летним одногруппником Михаилом Одийчуком, в котором видел сообщника. Но потом Александру показалось, что приятель настроен несерьезно, а значит, надо от него избавиться. Готовился три месяца, прикидывал, куда спрятать труп. Наконец ему в голову пришла идея сбрасывать тела в колодцы.
Иволгинский потрошитель Кегашбек Орунбаев во время проверки показаний на месте преступления - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
"Это повергло в шок". Новый поворот в деле самого жестокого маньяка России
23 марта, 08:00
Подходящее место на территории Битцевского леса искали вместе с Михаилом, который не подозревал, что его ждет. "Он не знал, что мы ищем могилу для него, — говорил маньяк на суде. — Первое убийство — оно как первая любовь: незабываемо".
Оперативники вышли на след преступника. На допросе он утверждал, что к случившемуся не имеет никакого отношения. Его отпустили. Оказавшись на грани разоблачения, Пичушкин решил залечь на дно. Следующее убийство совершил спустя девять лет. В мае 2001 года у него завязался разговор с 52-летним мужчиной с алкогольной зависимостью. Александр предложил выпить, прохожий согласился. Маньяк дождался, пока собутыльник опьянеет, а затем накинулся на него и столкнул в канализационный люк, где тот захлебнулся сточными водами.
© Fotolia / elenashtab0405Природно-исторический парк "Битцевский лес"
Природно-исторический парк Битцевский лес - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Fotolia / elenashtab0405
Природно-исторический парк "Битцевский лес"

Серия убийств

Садист предпочитал наблюдать за жертвами в агонии. Некоторым удалось спастись. Так, в феврале 2002-го он заманил в парк 20-летнюю беременную Марию Виричеву. Подвел к канализационному люку, ударил по голове и столкнул. Девушка чудом выбралась и доползла к месту, где люди выгуливали собак. Обратилась в полицию, но участковый уговорил не писать заявление.
Весной того же года Пичушкин столкнул в тот же люк 13-летнего подростка-детдомовца. Мальчику тоже удалось выжить. Об этом маньяк узнал случайно, увидев его позже в магазине. Решил, что живыми жертв больше не оставит, и вооружился молотком.
Все время, пока убивал, он работал в магазине недалеко от дома. Последней жертвой стала коллега — 36-летняя Марина Москалева. Перед тем, как отправиться на прогулку с преступником, она оставила сыну записку о том, что ушла с Александром, и указала номер его мобильного. Свой телефон не взяла, потому что он сломался.
Автомобили полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
"Грамотно маскировался". Мигрант-таксист оказался серийным отравителем
5 февраля, 08:00
Несколько часов Пичушкин подыскивал открытый люк, но тщетно: все были забетонированы. Он решил, что для Марины это шанс выжить и намеренно отошел в сторону, однако спутница его окликнула. Маньяк вернулся и несколько раз ударил ее молотком. Преступника задержали через день — благодаря записке, которую Марина оставила сыну. Отследили и по камерам видеонаблюдения в метро: на кадрах видно, как он идет под руку с коллегой.
Следователь по особо важным делам Мосгорпрокуратуры Андрей Супруненко назвал одну из причин, по которой маньяка долгое время не могли выследить: в парке всегда дежурил наряд, но полицейские контролировали только самые оживленные и доступные места.
"Сделать все по уму было очень трудно. Я предложил прочесать лес силами курсантов школы милиции. Сыщики сделали расчеты и поняли, что людей все равно не хватит. Парк огромный, располагается сразу в двух округах, тянется на три района. Нужна войсковая операция — и то не факт, что удастся пройти все уголки", — рассказывал он.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПодсудимый Александр Пичушкин перед началом слушания уголовного дела в Московском городском суде
Подсудимый Александр Пичушкин перед началом слушания уголовного дела в Московском городском суде. Александр Пичушкин, так называемый Битцевский маньяк, обвиняется в 49 убийствах - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Подсудимый Александр Пичушкин перед началом слушания уголовного дела в Московском городском суде

Подражатели

Пичушкин в суде уверял, что сам решил сдаться. "Я спалил себя сам, так что ментам не надо приписывать, что это они меня поймали... Я — профессионал", — заявил он.
Со временем у Пичушкина появились подражатели. Так, 30-летний челябинец Анатолий Шанауров в 2020-м убил шестерых, большинство из них были бездомными. С помощью алкоголя заманивал жертв в лес, а затем нападал с молотком. Сел пожизненно.
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
"Устроил настоящую охоту". На чем попался подражатель "битцевского маньяка"
15 февраля, 08:00
По той же схеме действовал серийник Алексей Безбородов, орудовавший в Бутовском лесу — тот, к слову, переходит в печально известный Битцевский парк. Следователи тут же предположили, что у Пичушкина появился очередной подражатель. Безбородова в 2025-м приговорили к 22 годам. Вероятно, им продолжат заниматься, чтобы проверить на причастность к другим нападениям на бездомных. Особенно к эпизодам, которые до сих пор не раскрыты.
Что касается новых признаний "битцевского маньяка", пока неизвестно, кто пострадал от его рук и при каких обстоятельствах. Не уточняется и то, что именно побудило возобновить дело, закрытое в 2008-м. Показания предстоит тщательно проверить, а следственные действия могут затянуться на месяцы.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНовые станции московского метро "Лесопарковая" и "Битцевский парк"
Новые станции московского метро Лесопарковая и Битцевский парк - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Новые станции московского метро "Лесопарковая" и "Битцевский парк"
 
ПроисшествияМоскваРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала