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В Кремле прокомментировали позицию ЕС по российским активам
В Кремле прокомментировали позицию ЕС по российским активам - РИА Новости, 10.04.2025
В Кремле прокомментировали позицию ЕС по российским активам
Считать, что страны Европы пересмотрели свою политику в отношении российских активов, нельзя, тенденция не очень хорошая, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:31:00+03:00
2025-04-10T13:31:00+03:00
2025-04-10T13:31:00+03:00
дмитрий песков
кайя каллас
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Считать, что страны Европы пересмотрели свою политику в отношении российских активов, нельзя, тенденция не очень хорошая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что некоторые европейские страны все еще выступают против использования замороженных российских активов, однако не ответила прямо на вопрос, какие именно. "Нет, нельзя так считать. Пока тенденция не очень хорошая", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, можно ли считать, что европейские страны начали пересматривать свою позицию в отношении незаконно замороженных российских активов.
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дмитрий песков, кайя каллас, санкции в отношении россии, в мире
Дмитрий Песков, Кайя Каллас, Санкции в отношении России, В мире
В Кремле прокомментировали позицию ЕС по российским активам
Песков: нельзя считать, что ЕС изменил политику в отношении российских активов