Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали позицию ЕС по российским активам - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/kreml-2010461571.html
В Кремле прокомментировали позицию ЕС по российским активам
В Кремле прокомментировали позицию ЕС по российским активам - РИА Новости, 10.04.2025
В Кремле прокомментировали позицию ЕС по российским активам
Считать, что страны Европы пересмотрели свою политику в отношении российских активов, нельзя, тенденция не очень хорошая, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:31:00+03:00
2025-04-10T13:31:00+03:00
дмитрий песков
кайя каллас
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007396700_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_f0c79bdba059b57aa61f613dbb40afed.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Считать, что страны Европы пересмотрели свою политику в отношении российских активов, нельзя, тенденция не очень хорошая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что некоторые европейские страны все еще выступают против использования замороженных российских активов, однако не ответила прямо на вопрос, какие именно. "Нет, нельзя так считать. Пока тенденция не очень хорошая", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, можно ли считать, что европейские страны начали пересматривать свою позицию в отношении незаконно замороженных российских активов.
https://ria.ru/20250324/ssha-2007064477.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007394675_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0dd95698c8984d5ce8ff1efc98afc902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, кайя каллас, санкции в отношении россии, в мире
Дмитрий Песков, Кайя Каллас, Санкции в отношении России, В мире
В Кремле прокомментировали позицию ЕС по российским активам

Песков: нельзя считать, что ЕС изменил политику в отношении российских активов

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Считать, что страны Европы пересмотрели свою политику в отношении российских активов, нельзя, тенденция не очень хорошая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что некоторые европейские страны все еще выступают против использования замороженных российских активов, однако не ответила прямо на вопрос, какие именно.
"Нет, нельзя так считать. Пока тенденция не очень хорошая", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, можно ли считать, что европейские страны начали пересматривать свою позицию в отношении незаконно замороженных российских активов.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Группа сенаторов США призвала передать Украине замороженные активы России
24 марта, 21:40
 
Дмитрий ПесковКайя КалласСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала