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В Кремле прокомментировали ультиматум ЕС по Вулину
В Кремле прокомментировали ультиматум ЕС по Вулину - РИА Новости, 10.04.2025
В Кремле прокомментировали ультиматум ЕС по Вулину
Европейцы сами выходят за стандарты демократии, чему пытались поучать другие страны, в том числе Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:22:00+03:00
2025-04-10T13:22:00+03:00
2025-04-10T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Европейцы сами выходят за стандарты демократии, чему пытались поучать другие страны, в том числе Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что сербский вице-премьер Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства, поскольку он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом Европейского союза, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. "Европейцы не должны так делать. Они сами выходят за стандарты того, что они называют, и всегда называли, демократией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к давлению на Вулина со стороны Евросоюза после его заявлений. Скупщина (парламент) Сербии в середине марта констатировала отставку сербского премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за гибели 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе внеочередные парламентские выборы будут назначены в июне.
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в мире, сербия, дмитрий песков, александр вулин, милош вучевич, брикс
В мире, Сербия, Дмитрий Песков, Александр Вулин, Милош Вучевич, БРИКС
В Кремле прокомментировали ультиматум ЕС по Вулину
Песков: европейцы сами выходят за стандарты демократии, чему пытались поучать