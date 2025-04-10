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В Красноярске задержали полицейского за получение взятки - РИА Новости, 10.04.2025
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10:56 10.04.2025 (обновлено: 12:32 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/krasnoyarsk-2010417028.html
В Красноярске задержали полицейского за получение взятки
В Красноярске задержали полицейского за получение взятки - РИА Новости, 10.04.2025
В Красноярске задержали полицейского за получение взятки
Начальник уголовного розыска одного из отделов полиции в Красноярске задержан по подозрению в получении крупной взятки за предоставление предпринимателю... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:56:00+03:00
2025-04-10T12:32:00+03:00
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
красноярский край
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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Начальник уголовного розыска одного из отделов полиции в Красноярске задержан по подозрению в получении крупной взятки за предоставление предпринимателю информации из служебной базы данных, сообщило ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. "Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска отдела полиции МУ МВД России "Красноярское". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с февраля 2021 года по сентябрь 2022 года подозреваемый, являясь должностным лицом, получил от предпринимателя взятку в размере 275 тысяч рублей за предоставление ему информации из базы данных. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю и службой собственной безопасности ГУМВД по Красноярскому краю. "В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого, в ходе которых изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела, и компьютерная техника. Фигурант задержан, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в следственном управлении.
https://ria.ru/20250409/krasnoyarske-2010273659.html
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происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), красноярский край, красноярск
Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Красноярский край, Красноярск
В Красноярске задержали полицейского за получение взятки

Полицейского в Красноярске задержали за передачу информации бизнесмену за взятку

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramНачальник уголовного розыска одного из отделов полиции в Красноярске задержан по подозрению в получении крупной взятки
Начальник уголовного розыска одного из отделов полиции в Красноярске задержан по подозрению в получении крупной взятки - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Начальник уголовного розыска одного из отделов полиции в Красноярске задержан по подозрению в получении крупной взятки
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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Начальник уголовного розыска одного из отделов полиции в Красноярске задержан по подозрению в получении крупной взятки за предоставление предпринимателю информации из служебной базы данных, сообщило ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска отдела полиции МУ МВД России "Красноярское". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с февраля 2021 года по сентябрь 2022 года подозреваемый, являясь должностным лицом, получил от предпринимателя взятку в размере 275 тысяч рублей за предоставление ему информации из базы данных.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю и службой собственной безопасности ГУМВД по Красноярскому краю.
"В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого, в ходе которых изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела, и компьютерная техника. Фигурант задержан, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в следственном управлении.
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