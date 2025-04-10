https://ria.ru/20250410/kostroma-2010550364.html

Открытие фестиваля документального кино в Костроме прошло с аншлагом

Открытие фестиваля документального кино в Костроме прошло с аншлагом - РИА Новости, 10.04.2025

Открытие фестиваля документального кино в Костроме прошло с аншлагом

Открытие фестиваля документального кино "RТ.Док: Время наших героев" в Костроме прошло с аншлагом, зал стоя встречал участников спецоперации, авторов фильмов и... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:33:00+03:00

2025-04-10T18:33:00+03:00

2025-04-10T18:33:00+03:00

костромская область

кострома

донбасс

сергей ситников

сво

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КОСТРОМА, 10 апр - РИА Новости. Открытие фестиваля документального кино "RТ.Док: Время наших героев" в Костроме прошло с аншлагом, зал стоя встречал участников спецоперации, авторов фильмов и песни, посвященные фронтовым событиям, сообщает пресс-служба администрации Костромской области. Сообщается, что решение о проведении фестиваля принято губернатором Сергеем Ситниковым на патриотическом форуме в ноябре прошлого года на встрече с руководителем документального вещания телеканала "RT на русском", генеральным продюсером международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" Екатериной Яковлевой. Международный фестиваль объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения общей идеей "Это время героев. Это наше время", отмечают в обладминистрации. На творческих встречах демонстрируются фильмы о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтерах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Фестиваль проходит третий год. В Костроме впервые в истории фестиваля трансляции фильмов проходят не только в областном центре, но и во всех муниципальных образованиях - это 288 показов, на которых побывают более 60 тысяч человек. На открытии фестиваля в зале и на балконе не было свободных мест, подчёркивают в областной администрации. Губернатор Сергей Ситников в приветственной речи поблагодарил всех неравнодушных земляков. "Когда мы принимали решение о необходимости проведения фестиваля, для нас было несколько важных моментов. Одно из самых важных - то, что мы сегодня все наблюдаем - на передовой ребята стали писать стихи и прозу. Недавно на встрече с верховным главнокомандующим Вооруженных сил РФ Владимиром Путиным я передал ему сборник стихов 331-го костромского гвардейского парашютно-десантного полка. Говорят, этот маленький сборничек сегодня является настольной книгой у президента", - сказал губернатор Сергей Ситников. По словам губернатора, в отличие от прежних войн, сегодня большое количество людей может не только писать, но и проводить съемки, фиксировать все, что происходит. И эти съемки, отметил Ситников, - передача информации о боевых действиях, о подвигах российских военнослужащих. "Рано или поздно все войны заканчиваются, начинается переосмысление, что-то обрастает легендами. А вот это уже не вычеркнешь. Это не просто документальное кино. Это не просто народное кино. Это народная память, которая родилась во время боевых действий", - подчеркнул Сергей Ситников. По инициативе губернатора Костромская область первой в стране разработала комплексную программу поддержки военнослужащих и их семей. С первых дней специальной военной операции регион выстроил связи с полками, где несут службу жители региона, область наладила обеспечение военнослужащих дополнительным оборудованием и снаряжением. Вопросы оказания помощи подразделениям курирует лично глава региона. Сергей Ситников регулярно выезжает в зону спецоперации, общается с бойцами и командованием. Костромичи, объединившись, направляют на фронт посылки, чтобы военнослужащие чувствовали заботу и поддержку, отмечает пресс-служба областной администрации.

https://ria.ru/20250318/patronazh-2005824913.html

https://ria.ru/20250311/inzhenery-2004387901.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кострома, донбасс, сергей ситников, сво