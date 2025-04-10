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Тарас Кобищанов: путешествия скоро могут стоить как пара хорошей обуви

Тарас Кобищанов: путешествия скоро могут стоить как пара хорошей обуви - РИА Новости, 10.04.2025

Тарас Кобищанов: путешествия скоро могут стоить как пара хорошей обуви

Впереди лето, а с ним наступает и высокий туристический сезон. Почему россияне любят теплые страны, сколько стоит отпуск в Турции и Египте, какие направления... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:00:00+03:00

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2025-04-10T10:00:00+03:00

интервью

интервью - авторы

тарас кобищанов

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

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Впереди лето, а с ним наступает и высокий туристический сезон. Почему россияне любят теплые страны, сколько стоит отпуск в Турции и Египте, какие направления возглавляют топ-5 у наших соотечественников, а куда авиакомпаниям приходится закрывать рейсы, и как торговые войны могут уравнять в цене путешествия и ботинки, в интервью РИА Новости рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов. Беседовала Марина Первухина. – Мир в последние дни тревожат новости о пошлинах США в отношении ряда стран. Они как-то скажутся на путешествиях по миру?– Сейчас, в эпоху, которую уже называют "глобальной торговой войной", под ударом находятся экспорт и импорт товаров. Услуги, в том числе и путешествия, не попадают под таможенные санкции. Человек покупает туристическую услугу в одной стране, но оказывают ее в другой. Мы переходим в мир, где товары окажутся дороже, и люди перестанут так часто, как раньше менять смартфоны, одежду, обувь, относиться к ним как к чему-то дешевому. И может выйти так, что путешествия на фоне резко подорожавших по всему миру товаров станут более доступными.– То есть человек будет выбирать – купить пару обуви или съездить в Дубай?– Поездка в Эмираты может стоить сопоставимо с той же парой обуви, в которой он будет гулять по Дубаю. Намечается тренд, что на протяжении ближайших 10-15 лет мир услуг будет выигрывать у мира товаров, и тревел-индустрия будет развиваться стремительно. Люди начнут больше и чаще путешествовать.– А если перейти к нашим реалиям, то этой весной туры за рубеж стали дешевле, чем в декабре-январе, когда рубль был слабее?– Если говорить про горизонт нескольких лет, то, конечно, рубль сильно ослабел. Соответственно, в рублях путевки стали стоить дороже, чем до пандемии. Но да, три-четыре месяца назад доллар был выше 100, а сейчас – ниже 90. Удешевление туров за границу составило 10-15%. Однако, как предрекают экономисты, сейчас как раз тот момент, когда рубль находится на максимуме своей стоимости, и этим надо пользоваться.– Чего вы ждете в этом году от туристического сезона? Каким он будет?– Все будет зависеть от валютного курса. Если рубль будет хотя бы на уровне 90 к доллару, то сезон будет удачный. Если же он пробьет 100 и уйдет к 110 и выше, тогда – не очень. В первом квартале рубль укрепился и подстегивает выездной туризм.– Россияне уже активизировались? Покупают больше путевок?– Да, раннее бронирование у туроператоров прошло прекрасно. Не до конца понятно, связано это с укреплением рубля или с тем, что вырос спрос на отдых. В последние годы мы наблюдаем расцвет организованного туризма и, наоборот, сильнейший удар по самостоятельному. С 2022 года путешествовать через туроператоров стало объективно не только проще и менее энергозатратно, но и дешевле, чем организовывать поездку самому.– Как сегодня россияне покупают туры? Много тех, кто до сих пор ходит в турагентства?– Рост онлайн-продаж, когда человек сам собирает тур и оплачивает на сайте, практически остановился. Тех, кто готов покупать таким образом, не больше 20%. И они в основном бронируют недорогие пакетные туры. Поскольку считают, что, если уже были в каком-то отеле в Геленджике или Анталье, и он им понравился, зачем еще выбирать? Три раза кликнул – тур куплен.Туристы, которые тратят больше, хотят более проработанное путешествие, поэтому обращаются к турагентам. Это все равно что подбирать мебель, светильники и предметы интерьера в новую квартиру. Чтобы было оптимально, лучше обратиться к дизайнеру. Можно, конечно, найти все самому, затратив много времени и сил, но весьма вероятно, что результат расстроит.Сегодня общение туриста с турагентом идет в основном в мессенджерах. Но есть и те, кто приходит лично в офисы. Чаще это происходит в регионах, там проще с логистикой. В Москве, пока доедешь до нужной точки, найдешь парковку для машины, уже ничего не хочешь. В регионах в офисы приходит порядка 50% туристов, в Москве – не больше 20-30%.– Куда этим летом намерены лететь россияне? Какие страны в топе?– Россияне хотят туда, где дешево и хорошо. Если говорить про массовый спрос, то сейчас этому соответствует не так много стран, которые для нас открыты и доступны. По соотношению цена-качество, по-прежнему, в топе Турция. В первом квартале на нее приходится четверть всех бронирований. Хотя постепенно Турция становится все дороже и дороже. И цены там уже не такие замечательные, как пять-шесть лет назад.Зато на этом фоне усиливается Египет. Он пока уступает Турции по уровню отдыха, но там появляются знаковые объекты, подтягивается качество. Дело в том, что в Египет в последние годы устремился капитал из аравийских монархий, прежде всего из Объединенных Арабских Эмиратов. На эти деньги там строятся замечательные отельные комплексы и целые курорты. Они сейчас выводятся на рынок.Для россиян, к сожалению, пока недоступны прямые перелеты в египетские Александрию и Эль-Аламейн. Ожидается, что их аэропорты будут открыты для наших соотечественников в 2026 году. К этому моменту на средиземноморском побережье Египта наших туристов уже будет ждать развитая туристическая индустрия, приближенная к эмиратским стандартам, с великолепными пляжами, но по египетским ценам.В итоге летом у Египта второе место, благодаря привлекательным ценам. Третье место делят Юго-Восточная Азия и Хайнань, на который приходится 80% российского организованного турпотока в Китай.В топе также будут и такие страны как Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты. Последние стали уже круглогодичным направлением. Прежде всего за счет хорошей инфраструктуры, охлаждаемых бассейнов и развитой жизни за пределами отеля. Эмираты создали огромную инфраструктуру, которая позволяет в кондиционированном воздухе, при комфортной температуре, гулять по моллам, музеям, детским паркам развлечений, которые очень популярны в последнее время.– Сколько стоит сегодня семье с ребенком съездить летом в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Египет, Вьетнам? Насколько это дороже, чем годом ранее?– Цены за год в среднем выросли на 10-15% в зависимости от направления. Тур с перелетом на регулярном рейсе в Турцию в четырехзвездочный отель на семь ночей на "все включено" составит от 150 тысяч рублей. В ОАЭ и Таиланде на завтраках – от 160 тысяч и 198 тысяч рублей соответственно на тех же условиях. Путевка в Египет на "все включено" обойдется от 240 тысяч рублей, а во Вьетнам – от 189 тысяч рублей, но уже только на завтраках.– Мы часто спрашиваем, какой топ направлений, куда россияне хотят поехать, а куда они не хотят? Недавно стало известно, что авиакомпания Red Wings сняла чартерные рейсы на Шри-Ланку. Почему?– Ланкийские отели решили, что нашли золотую жилу и могут продавать свой сервис по цене Таиланда в аналогичных по звездности объектах. Подчеркну, по звездности, но не по качеству. Качество ланкийских отелей значительно уступает конкурентам, тому же Вьетнаму, Таиланду, безусловно, Мальдивам. Цены они в последнее время подняли сильно и на этом проиграли.Шри-Ланка выстрелила тогда, когда соотношение цена-качество отдыха там было беспроигрышным. Но как только отельеры увидели, что к ним пошли российские потоки, они начали поднимать цены. Россияне стали во многом неким "спасательным кругом" после политических волнений. Но, как известно, жадность – путь к бедности. И сейчас на фоне подъема цен российские туроператоры просто сворачивают туда программы.– Прямых рейсов в какие страны сегодня не хватает туроператорам?– Проблемы с перевозкой сохраняются, не хватает дальнемагистральных бортов. Плюс россиянам хочется Средиземного моря. Это и относительно демократичные курорты Испании, это и Греция, и Франция, и Италия, а также Черногория, куда тоже непросто попасть, Хорватия.– Есть ли положительные изменения в плане получения виз, цен на билеты в Европу?– Больших изменений не вижу. Скорее наступила стадия привыкания. Вначале все ужаснулись: "Как же так? Мы туда больше не полетим!" Теперь прошли отрицание, гнев, торг и наступает стадия принятия. Принятие цены, сложности перелета с пересадкой и ожидания виз.– Какой сегодня основной хаб для поездок россиян в Европу?–Стамбул. Турки отчитываются о росте туристических потоков из России, и во многом это именно благодаря транзитным пассажирам, которые летят через Стамбул по своим маршрутам: в Америку, Европу, по другим направлениям.– Какие страны Европы в топе у россиян на это лето?–У Италии, Франции, Испании значительный рост. Относительно прошлого года Кипр увеличился в объеме продаж на 9%, Греция – в 3,5 раза, Италия – на 40%.– Не так давно Таиланд затронуло землетрясение. Сказалось ли оно на спросе россиян на поездки в эту страну?– Безусловно, но не радикально. На западных рынках такие природные катаклизмы отсекают сразу огромную часть клиентского спроса. Среди россиян тоже есть часть тех, кто ограничивает поездки, но не в таком объеме. Поэтому снижение составляет процентов 20-25 и потом очень быстро восстанавливается.– Будет ли в этом году у Таиланда прирост по проданным турам из России?– Прошлый год был для Таиланда великолепным. А в этом году, думаю, что роста большого ждать не стоит из-за Вьетнама – он отберет значительную часть потока. Таиланд в последние годы стал дороже из-за притока китайских туристов. А Вьетнам не испытывает такого прессинга со страны китайского рынка. Соответственно, туристов там меньше, и цены более симпатичные.– Хватает ли авиаперевозок во Вьетнам?– Впереди лето, а это низкий курортный сезон, поэтому немногие будут усиливать перевозку сейчас, а вот в октябре она развернется на полную мощь. Мы ждем, что перевозка увеличится на основные курорты – Фукуок, Нячанг. Azur Air уже начал летать, "Аэрофлот" постепенно наращивает число рейсов.– Россияне сейчас уже берут туры за границу на осень и зиму?– У нас сейчас бронирование до мая следующего года, но основная масса приходится на ближайшие 60 дней. Все визовые направления, конечно, планируются заранее. Например, уже идет бронирование на Новый год на горнолыжные курорты Европы.– А если говорить о внутреннем туризме, какие у вас прогнозы по летнему сезону на Черном море?– Я думаю, что Анапа ближе к сезону начнет заполняться. По мере того, как заполнятся остальные российские морские курорты.– Некоторые туроператоры говорят о том, что спрос на поездки на Алтай этим летом будет каким-то особенным. Так ли это?– Идет рост спроса на все внутренние направления по России, в том числе и на Алтай. Растет интерес к Камчатке, Северному Кавказу, Карелии.– Президент РФ на Арктическом форуме поручил расширить туристический проект "Пять морей и озеро Байкал" на Белое море. Видите ли вы интерес россиян к северным направлениям?– Он есть, но все равно небольшой по сравнению с потоками, которые идут на юг. Россия – северная страна, 30% россиян планируют отдыхать на теплом море. Число тех, кто хочет увидеть северную полярную экзотику и готов платить достаточно серьезные деньги, очень ограничено, пока это доли процента. Но Россия – большая, и если на Север будет путешествовать хотя бы 1% жителей, то это здорово, потому что это даст почти полтора миллиона туристов.Северные направления нужно развивать в расчете на иностранцев из жарких стран, а также из Европы и Азии. Полноценно эти направления отдыха расцветут после улучшения политической ситуации и восстановления связи со всем миром.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, тарас кобищанов, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм