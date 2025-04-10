https://ria.ru/20250410/kirgiziya-2010433098.html

В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая

В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая - РИА Новости, 10.04.2025

В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая

Власти Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая из-за визита президента Садыра Жапарова на торжества в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:46:00+03:00

2025-04-10T11:46:00+03:00

2025-04-10T11:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

киргизия

москва

садыр жапаров

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010409770_0:204:1231:896_1920x0_80_0_0_facc8430c1e4b6ad9764a05bd0df093e.jpg

БИШКЕК, 10 апр — РИА Новости. Власти Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая из-за визита президента Садыра Жапарова на торжества в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов."Президент Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Праздничные мероприятия в Кыргызской Республике, согласно указу президента, состоятся 8 мая", — сказал собеседник агентства.Восьмидесятую годовщину Победы Советского союза над фашистской Германией Россия разделит со своими союзниками по ОДКБ и СНГ, а также с дружественными государствами. На Парад Победы приглашены несколько десятков лидеров разных стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва.

https://ria.ru/20250225/bishkek-2001553342.html

киргизия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, киргизия, москва, садыр жапаров, 80-летие победы в великой отечественной войне