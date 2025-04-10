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В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая - РИА Новости, 10.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:46 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/kirgiziya-2010433098.html
В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая
В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая - РИА Новости, 10.04.2025
В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая
Власти Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая из-за визита президента Садыра Жапарова на торжества в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:46:00+03:00
2025-04-10T11:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
киргизия
москва
садыр жапаров
80-летие победы в великой отечественной войне
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БИШКЕК, 10 апр — РИА Новости. Власти Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая из-за визита президента Садыра Жапарова на торжества в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов."Президент Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Праздничные мероприятия в Кыргызской Республике, согласно указу президента, состоятся 8 мая", — сказал собеседник агентства.Восьмидесятую годовщину Победы Советского союза над фашистской Германией Россия разделит со своими союзниками по ОДКБ и СНГ, а также с дружественными государствами. На Парад Победы приглашены несколько десятков лидеров разных стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва.
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в мире, киргизия, москва, садыр жапаров, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Киргизия, Москва, Садыр Жапаров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая

В Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая из-за визита Жапарова в РФ

© Sputnik / Табылды КадырбековУчастники шествия "Бессмертный полк" в Бишкеке
Участники шествия Бессмертный полк в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Участники шествия "Бессмертный полк" в Бишкеке. Архивное фото
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БИШКЕК, 10 апр — РИА Новости. Власти Киргизии перенесли празднование Дня Победы на 8 мая из-за визита президента Садыра Жапарова на торжества в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.
"Президент Садыр Жапаров примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Праздничные мероприятия в Кыргызской Республике, согласно указу президента, состоятся 8 мая", — сказал собеседник агентства.

Из Киргизии на фронты Великой Отечественной войны ушли более 360 тысяч человек. Треть из них не вернулись домой, 72 человека были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них — дважды. День Победы — государственный праздник Киргизии, до сих он всегда отмечался 9 мая.

Восьмидесятую годовщину Победы Советского союза над фашистской Германией Россия разделит со своими союзниками по ОДКБ и СНГ, а также с дружественными государствами. На Парад Победы приглашены несколько десятков лидеров разных стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКиргизияМоскваСадыр Жапаров80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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