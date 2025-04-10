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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 10.04.2025 (обновлено: 22:52 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/kiev-2010550511.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 10.04.2025
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремело несколько взрывов, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:53:00+03:00
2025-04-10T22:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
дмитрий песков
виталий кличко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Киеве прогремело несколько взрывов, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Дым в Киеве после взрывов", — говорится в публикации.В столице Украины объявили воздушную тревогу.По словам мэра города Виталия Кличко, средства ПВО работают на левом берегу Днепра.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, виталий кличко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Киеве прогремело несколько взрывов, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Дым в Киеве после взрывов", — говорится в публикации.
В столице Украины объявили воздушную тревогу.
По словам мэра города Виталия Кличко, средства ПВО работают на левом берегу Днепра.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаДмитрий ПесковВиталий КличкоВооруженные силы Украины
 
 
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