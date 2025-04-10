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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 10.04.2025
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремело несколько взрывов, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:53:00+03:00
2025-04-10T17:53:00+03:00
2025-04-10T22:52:00+03:00
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виталий кличко
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Киеве прогремело несколько взрывов, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Дым в Киеве после взрывов", — говорится в публикации.В столице Украины объявили воздушную тревогу.По словам мэра города Виталия Кличко, средства ПВО работают на левом берегу Днепра.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги