https://ria.ru/20250410/khotin-2010401199.html
Экс-банкиру Хотину грозит до 20 лет по обвинению в создании ОПГ
Экс-банкиру Хотину грозит до 20 лет по обвинению в создании ОПГ - РИА Новости, 10.04.2025
Экс-банкиру Хотину грозит до 20 лет по обвинению в создании ОПГ
Бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину, уже получившему 9 лет колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, грозит срок до 20 лет по... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:07:00+03:00
2025-04-10T10:07:00+03:00
2025-04-10T10:07:00+03:00
происшествия
москва
россия
югра
агентство по страхованию вкладов
московский городской суд
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину, уже получившему 9 лет колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, грозит срок до 20 лет по обвинению в создании преступного сообщества. Как сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы, ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Наказание по последней из статей может доходить до 20 лет лишения свободы. Кроме того, санкция статьи предусматривает крупный штраф. Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента "Югры" Алексея Нефедова - к 8,5 годам, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к 8 годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к 6 годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей. Мосгорсуд признал приговор законным. Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20241204/khotin-1987270627.html
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происшествия, москва, россия, югра, агентство по страхованию вкладов, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Югра, Агентство по страхованию вкладов, Московский городской суд
Экс-банкиру Хотину грозит до 20 лет по обвинению в создании ОПГ
Экс-владельцу "Югры" Хотину грозит до 20 лет за создание преступного сообщества