https://ria.ru/20250410/khimki-2010545579.html

Выездную администрацию провели в микрорайоне Подрезково в Химках

Выездную администрацию провели в микрорайоне Подрезково в Химках - РИА Новости, 10.04.2025

Выездную администрацию провели в микрорайоне Подрезково в Химках

Представители городских служб и профильных управлений приняли обращения у 55 жителей подмосковных Химок в рамках выездной администрации в микрорайоне... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:45:00+03:00

2025-04-10T17:45:00+03:00

2025-04-10T18:03:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Представители городских служб и профильных управлений приняли обращения у 55 жителей подмосковных Химок в рамках выездной администрации в микрорайоне Подрезково, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Большинство вопросов затронули сферы благоустройства, транспорта, социальной поддержки, а также ЖКХ. Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно. На встречах химчане могут предлагать идеи по улучшению городской инфраструктуры, подавать заявки на проведение ремонтных работ и решать проблемные вопросы. Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму. Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 14 выездных администрации. В работу приняли более 700 обращений химчан.

https://ria.ru/20250409/khimki-2010202659.html

https://ria.ru/20250408/khimki-2009981662.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)