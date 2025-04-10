https://ria.ru/20250410/khimki-2010545579.html
Выездную администрацию провели в микрорайоне Подрезково в Химках
Выездную администрацию провели в микрорайоне Подрезково в Химках - РИА Новости, 10.04.2025
Выездную администрацию провели в микрорайоне Подрезково в Химках
Представители городских служб и профильных управлений приняли обращения у 55 жителей подмосковных Химок в рамках выездной администрации в микрорайоне... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:45:00+03:00
2025-04-10T17:45:00+03:00
2025-04-10T18:03:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010545682_0:210:2500:1616_1920x0_80_0_0_7f3adfd0b24fca0bed9e763a96188f92.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Представители городских служб и профильных управлений приняли обращения у 55 жителей подмосковных Химок в рамках выездной администрации в микрорайоне Подрезково, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Большинство вопросов затронули сферы благоустройства, транспорта, социальной поддержки, а также ЖКХ. Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно. На встречах химчане могут предлагать идеи по улучшению городской инфраструктуры, подавать заявки на проведение ремонтных работ и решать проблемные вопросы. Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму. Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 14 выездных администрации. В работу приняли более 700 обращений химчан.
https://ria.ru/20250409/khimki-2010202659.html
https://ria.ru/20250408/khimki-2009981662.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010545682_51:0:2268:1663_1920x0_80_0_0_d0a74f4dbe589fe1496a0e049a90b105.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Выездную администрацию провели в микрорайоне Подрезково в Химках
В микрорайоне Подрезково в Химках на выездной администрации выслушали 55 жителей
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Представители городских служб и профильных управлений приняли обращения у 55 жителей подмосковных Химок в рамках выездной администрации в микрорайоне Подрезково, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Большинство вопросов затронули сферы благоустройства, транспорта, социальной поддержки, а также ЖКХ.
Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно. На встречах химчане могут предлагать идеи по улучшению городской инфраструктуры, подавать заявки на проведение ремонтных работ и решать проблемные вопросы.
Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.
Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 14 выездных администрации. В работу приняли более 700 обращений химчан.