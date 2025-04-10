Рейтинг@Mail.ru
Выездную администрацию провели в микрорайоне Подрезково в Химках - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 10.04.2025 (обновлено: 18:03 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/khimki-2010545579.html
Выездную администрацию провели в микрорайоне Подрезково в Химках
Выездную администрацию провели в микрорайоне Подрезково в Химках - РИА Новости, 10.04.2025
Выездную администрацию провели в микрорайоне Подрезково в Химках
Представители городских служб и профильных управлений приняли обращения у 55 жителей подмосковных Химок в рамках выездной администрации в микрорайоне... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:45:00+03:00
2025-04-10T18:03:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010545682_0:210:2500:1616_1920x0_80_0_0_7f3adfd0b24fca0bed9e763a96188f92.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Представители городских служб и профильных управлений приняли обращения у 55 жителей подмосковных Химок в рамках выездной администрации в микрорайоне Подрезково, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Большинство вопросов затронули сферы благоустройства, транспорта, социальной поддержки, а также ЖКХ. Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно. На встречах химчане могут предлагать идеи по улучшению городской инфраструктуры, подавать заявки на проведение ремонтных работ и решать проблемные вопросы. Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму. Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 14 выездных администрации. В работу приняли более 700 обращений химчан.
https://ria.ru/20250409/khimki-2010202659.html
https://ria.ru/20250408/khimki-2009981662.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010545682_51:0:2268:1663_1920x0_80_0_0_d0a74f4dbe589fe1496a0e049a90b105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Выездную администрацию провели в микрорайоне Подрезково в Химках

В микрорайоне Подрезково в Химках на выездной администрации выслушали 55 жителей

© Фото : Администрация городского округа ХимкиВыездную администрацию провели в микрорайоне Подрезково в Химках
Выездную администрацию провели в микрорайоне Подрезково в Химках - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Администрация городского округа Химки
Выездную администрацию провели в микрорайоне Подрезково в Химках
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Представители городских служб и профильных управлений приняли обращения у 55 жителей подмосковных Химок в рамках выездной администрации в микрорайоне Подрезково, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Большинство вопросов затронули сферы благоустройства, транспорта, социальной поддержки, а также ЖКХ.
Глава Химок Елена Землякова вручила первые паспорта юным жителям - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Глава Химок Землякова вручила первые паспорта юным жителям
9 апреля, 12:17
Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно. На встречах химчане могут предлагать идеи по улучшению городской инфраструктуры, подавать заявки на проведение ремонтных работ и решать проблемные вопросы.
Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.
Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 14 выездных администрации. В работу приняли более 700 обращений химчан.
Глава Химок Елена Землякова вручила знаки почетных граждан троим участникам ВОВ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Землякова вручила знаки почетных граждан троим участникам ВОВ в Химках
8 апреля, 11:50
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала