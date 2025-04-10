Казахстан отправил России запрос по делу об убийстве подростка в Талгаре
Казахстан запросил у РФ спутниковые снимки по делу об убийстве в Талгаре
© Фото : соцсетиИмпровизированный мемориал на месте убийства подростка в Талгаре, Казахстан
© Фото : соцсети
Импровизированный мемориал на месте убийства подростка в Талгаре, Казахстан
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АЛМА-АТА, 10 апр - РИА Новости. Казахстан направил в Россию международное следственное поручение о предоставлении спутниковых снимков, способных помочь в расследовании резонансного дела об убийстве подростка в городе Талгаре Алма-Атинской области и поджоге его дома осенью прошлого года, заявил в четверг заместитель генерального прокурора республики Галымжан Койгелдиев.
"Мы направили международное следственное поручение в Российскую Федерацию, хотим через спутник посмотреть в тот период, какие машины стояли рядом (с домом – ред.), изучить для полноты", - завил Койгелдиев, которого цитирует Sputnik Казахстан.
В четверг в Талдыкоргане в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жетысуской области началось предварительное слушание по делу об убийстве подростка.
В ночь на 4 октября 2024 года в городе Талгар Алматинской области 16-летний подросток был убит взрослыми мужчинами из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли пиво и не расплатились. В результате у хозяина магазина и мужчин возникла словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей, по словам отца погибшего подростка, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. В ходе драки подростку нанесли смертельное ранение. Ночью 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье погибшего в Талгаре подростка. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Инцидент вызвал общественный резонанс в стране, 13 октября в город Талгар ввели Нацгвардию для охраны общественного порядка. По делу об убийстве подростка полиция арестовала 11 человек.
В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве подростка в Талгаре
18 октября 2024, 15:02