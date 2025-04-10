https://ria.ru/20250410/kazahstan-2010495797.html

Казахстан отправил России запрос по делу об убийстве подростка в Талгаре

Казахстан отправил России запрос по делу об убийстве подростка в Талгаре - РИА Новости, 10.04.2025

Казахстан отправил России запрос по делу об убийстве подростка в Талгаре

Казахстан направил в Россию международное следственное поручение о предоставлении спутниковых снимков, способных помочь в расследовании резонансного дела об... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:52:00+03:00

2025-04-10T14:52:00+03:00

2025-04-10T14:53:00+03:00

происшествия

казахстан

россия

алма-атинская область

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977895608_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b366a63679b32cb486fab7e5cc4017b.jpg

АЛМА-АТА, 10 апр - РИА Новости. Казахстан направил в Россию международное следственное поручение о предоставлении спутниковых снимков, способных помочь в расследовании резонансного дела об убийстве подростка в городе Талгаре Алма-Атинской области и поджоге его дома осенью прошлого года, заявил в четверг заместитель генерального прокурора республики Галымжан Койгелдиев. "Мы направили международное следственное поручение в Российскую Федерацию, хотим через спутник посмотреть в тот период, какие машины стояли рядом (с домом – ред.), изучить для полноты", - завил Койгелдиев, которого цитирует Sputnik Казахстан. В четверг в Талдыкоргане в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жетысуской области началось предварительное слушание по делу об убийстве подростка. В ночь на 4 октября 2024 года в городе Талгар Алматинской области 16-летний подросток был убит взрослыми мужчинами из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли пиво и не расплатились. В результате у хозяина магазина и мужчин возникла словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей, по словам отца погибшего подростка, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. В ходе драки подростку нанесли смертельное ранение. Ночью 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье погибшего в Талгаре подростка. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Инцидент вызвал общественный резонанс в стране, 13 октября в город Талгар ввели Нацгвардию для охраны общественного порядка. По делу об убийстве подростка полиция арестовала 11 человек.

https://ria.ru/20241018/talgar-1978744526.html

казахстан

россия

алма-атинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, казахстан, россия, алма-атинская область, в мире