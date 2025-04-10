Рейтинг@Mail.ru
ФСБ раскрыла подробности о Карелиной, которую передадут США - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 10.04.2025 (обновлено: 13:08 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/karelina-2010450863.html
ФСБ раскрыла подробности о Карелиной, которую передадут США
ФСБ раскрыла подробности о Карелиной, которую передадут США - РИА Новости, 10.04.2025
ФСБ раскрыла подробности о Карелиной, которую передадут США
Задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:05:00+03:00
2025-04-10T13:08:00+03:00
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
оаэ
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010433489_0:48:2151:1258_1920x0_80_0_0_6de4d97240a55a35d662690d9c0b00fd.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину, сообщили в ЦОС ФСБ РФ."Десятого апреля в международном аэропорту Абу-Даби при посредничестве ОАЭ на родину был возвращен гражданин России Артур Петров. Россиянин был задержан по запросу американских правоохранительных органов в 2023 году на территории Республики Кипр и в 2024 году экстрадирован в США, где Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле", - говорится в сообщении.Отмечается, что в США ему грозило до 20 лет лишения свободы."Петрова обменяли на гражданку США Ксению Карелину, также имеющую российское гражданство, осужденную на 12 лет колонии общего режима за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента Российской Федерации", - добавляется в сообщении.В спецслужбе также выразили благодарность руководству ОАЭ за оказанное содействие.
https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html
сша
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010433489_38:0:2119:1561_1920x0_80_0_0_04bda69b2d1036b9da500f815255b76e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, оаэ, в мире
США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, ОАЭ, В мире
ФСБ раскрыла подробности о Карелиной, которую передадут США

Переданная США в рамках обмена Карелина помилована указом Путина в апреле

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкГражданка РФ и США Ксения Карелина в суде
Гражданка РФ и США Ксения Карелина в суде - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Антон Буценко
Перейти в медиабанк
Гражданка РФ и США Ксения Карелина в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Десятого апреля в международном аэропорту Абу-Даби при посредничестве ОАЭ на родину был возвращен гражданин России Артур Петров. Россиянин был задержан по запросу американских правоохранительных органов в 2023 году на территории Республики Кипр и в 2024 году экстрадирован в США, где Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в США ему грозило до 20 лет лишения свободы.
"Петрова обменяли на гражданку США Ксению Карелину, также имеющую российское гражданство, осужденную на 12 лет колонии общего режима за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента Российской Федерации", - добавляется в сообщении.
В спецслужбе также выразили благодарность руководству ОАЭ за оказанное содействие.
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве 1 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Случаи обмена заключенным между СССР/Россией и США
12:58
 
СШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияОАЭВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала