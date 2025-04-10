https://ria.ru/20250410/karelina-2010450863.html

ФСБ раскрыла подробности о Карелиной, которую передадут США

ФСБ раскрыла подробности о Карелиной, которую передадут США - РИА Новости, 10.04.2025

ФСБ раскрыла подробности о Карелиной, которую передадут США

Задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:05:00+03:00

2025-04-10T13:05:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину, сообщили в ЦОС ФСБ РФ."Десятого апреля в международном аэропорту Абу-Даби при посредничестве ОАЭ на родину был возвращен гражданин России Артур Петров. Россиянин был задержан по запросу американских правоохранительных органов в 2023 году на территории Республики Кипр и в 2024 году экстрадирован в США, где Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле", - говорится в сообщении.Отмечается, что в США ему грозило до 20 лет лишения свободы."Петрова обменяли на гражданку США Ксению Карелину, также имеющую российское гражданство, осужденную на 12 лет колонии общего режима за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента Российской Федерации", - добавляется в сообщении.В спецслужбе также выразили благодарность руководству ОАЭ за оказанное содействие.

https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html

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сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, оаэ, в мире