https://ria.ru/20250410/kallas-2010387351.html
США не очень высоко ценят ЕС, заявила Каллас
США не очень высоко ценят ЕС, заявила Каллас - РИА Новости, 10.04.2025
США не очень высоко ценят ЕС, заявила Каллас
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает, что США не очень высокого мнения о Европейском союзе как о политическом институте. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:16:00+03:00
2025-04-10T09:16:00+03:00
2025-04-10T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает, что США не очень высокого мнения о Европейском союзе как о политическом институте. "Если взглянуть на уровень ЕС, даже у лидеров ЕС не было никаких встреч (с представителями США - ред.) на высоком уровне, возможно, по той причине, что Америка не очень высоко ценит ЕС как институт", - заявила Каллас в интервью эстонской телерадиокомпании ERR. Так глава европейской дипломатии уклонилась от ответа на вопрос о том, почему ей не удалось добиться встречи с госсекретарем США Марко Рубио один на один. Каллас отметила, что встречалась с Рубио и много говорила с ним по телефону.
https://ria.ru/20250409/ekspert-2010324952.html
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в мире, сша, америка, кайя каллас, марко рубио, евросоюз
В мире, США, Америка, Кайя Каллас, Марко Рубио, Евросоюз
США не очень высоко ценят ЕС, заявила Каллас
Каллас: США не очень высоко ценят Евросоюз как политический институт