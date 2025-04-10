https://ria.ru/20250410/japonija-2010373602.html

Япония позитивно оценила приостановку взаимных пошлин США

Япония позитивно оценила приостановку взаимных пошлин США - РИА Новости, 10.04.2025

Япония позитивно оценила приостановку взаимных пошлин США

Япония позитивно оценивает приостановку введения "взаимных" пошлин США на 90 дней, об этом на пресс-конференции в четверг заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T05:49:00+03:00

2025-04-10T05:49:00+03:00

2025-04-10T05:49:00+03:00

сша

япония

есимаса хаяси

дональд трамп

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ТОКИО, 10 апр – РИА Новости. Япония позитивно оценивает приостановку введения "взаимных" пошлин США на 90 дней, об этом на пресс-конференции в четверг заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Прежде всего, мы хотим как следует прояснить детали этого сообщения. Наша страна до сих пор на разных уровнях объясняла наше беспокойство и просили о пересмотре мер (по пошлинам – ред.). В связи с этим мы позитивно оцениваем это заявление американской стороны", - сказал Хаяси. Утром в четверг о позитивной оценке приостановки "взаимных" пошлин сообщил министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава, который должен был стать главным контрпартнером министра финансов США Скотта Бессента в переговорах о пошлинах. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

https://ria.ru/20250409/japonija-2010276563.html

https://ria.ru/20250402/japonija-2008937601.html

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япония

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, япония, есимаса хаяси, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире