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Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на автомобили - РИА Новости, 10.04.2025
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05:42 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/japonija-2010373418.html
Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на автомобили
Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на автомобили - РИА Новости, 10.04.2025
Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на автомобили
Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на стать и автомобили, об этом на пресс-конференции в четверг заявил генеральный секретарь правительства... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:42:00+03:00
2025-04-10T05:42:00+03:00
сша
япония
есимаса хаяси
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ТОКИО, 10 апр – РИА Новости. Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на стать и автомобили, об этом на пресс-конференции в четверг заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "По пошлинам на сталь и алюминий, а также на автомобили и запчастям для автомобилей мы продолжим настоятельно требовать от США пересмотра этих мер", - сказал Хаяси. До этого он позитивно оценил приостановку "взаимных" пошлин для 75 стран на 90 дней. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
https://ria.ru/20250407/yaponiya-2009726361.html
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сша, япония, есимаса хаяси, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Япония, Есимаса Хаяси, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на автомобили

Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на сталь и автомобили

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 10 апр – РИА Новости. Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на стать и автомобили, об этом на пресс-конференции в четверг заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"По пошлинам на сталь и алюминий, а также на автомобили и запчастям для автомобилей мы продолжим настоятельно требовать от США пересмотра этих мер", - сказал Хаяси.
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Премьер Японии хочет посетить США после введения пошлин
7 апреля, 04:48
До этого он позитивно оценил приостановку "взаимных" пошлин для 75 стран на 90 дней.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Японии оценили потери от пошлин США на импортные автомобили
2 апреля, 16:55
 
СШАЯпонияЕсимаса ХаясиДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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