https://ria.ru/20250410/japonija-2010373418.html

Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на автомобили

Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на автомобили - РИА Новости, 10.04.2025

Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на автомобили

Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на стать и автомобили, об этом на пресс-конференции в четверг заявил генеральный секретарь правительства... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T05:42:00+03:00

2025-04-10T05:42:00+03:00

2025-04-10T05:42:00+03:00

сша

япония

есимаса хаяси

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ТОКИО, 10 апр – РИА Новости. Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на стать и автомобили, об этом на пресс-конференции в четверг заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "По пошлинам на сталь и алюминий, а также на автомобили и запчастям для автомобилей мы продолжим настоятельно требовать от США пересмотра этих мер", - сказал Хаяси. До этого он позитивно оценил приостановку "взаимных" пошлин для 75 стран на 90 дней. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

https://ria.ru/20250407/yaponiya-2009726361.html

https://ria.ru/20250402/japonija-2008937601.html

сша

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, япония, есимаса хаяси, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире