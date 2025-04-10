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Якутия направила в зону СВО 470 единиц техники - РИА Новости, 10.04.2025
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17:39 10.04.2025 (обновлено: 17:48 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/jakutija-2010543469.html
Якутия направила в зону СВО 470 единиц техники
Якутия направила в зону СВО 470 единиц техники - РИА Новости, 10.04.2025
Якутия направила в зону СВО 470 единиц техники
Якутия с начала года направила в зону СВО порядка 470 единиц техники, поставки гуманитарного груза и дополнительного снаряжения из республики в период весеннего РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:39:00+03:00
2025-04-10T17:48:00+03:00
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ЯКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Якутия с начала года направила в зону СВО порядка 470 единиц техники, поставки гуманитарного груза и дополнительного снаряжения из республики в период весеннего половодья будут осуществляться наземным путем и авиасообщением, сообщила РИА Новости заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Яна Наумова. Как отметила Наумова, в зону спецоперации продолжаются поставки высокотехнологичной продукции, комплектующие для беспилотных платформ от якутского производителя, запасные части к квадроциклам "Сокол ЯКТ", обмундирование, средства защиты. Также бесперебойно ведется доставка гуманитарных грузов, переданных предприятиями, организациями и населением республики, в том числе автомобильной техники. "С начала года в зону СВО из республики направлено порядка 470 единиц техники. На этой неделе завершаем отправку гуманитарной техники из Якутска, до открытия переправы через Лену. Формирование грузов и отправки по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников спецоперации в период закрытия переправ будут продолжаться другим наземным путем и авиаотправками", - рассказала замминистра. Кроме того, по словам Наумовой, на СВО из Якутии направлено 6 тысяч продуктовых наборов от местных производителей. "Праздничные наборы в 80-летию Победы будут вручены военнослужащим к 9 Мая", - добавила она.
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якутск, сво
Надежные люди, Якутск, СВО
Якутия направила в зону СВО 470 единиц техники

Якутия с начала года направила в зону СВО около 470 единиц техники

Доставка гуманитарного груза из Якутии в опорные пункты республики в зоне СВО
Доставка гуманитарного груза из Якутии в опорные пункты республики в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Доставка гуманитарного груза из Якутии в опорные пункты республики в зоне СВО
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ЯКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Якутия с начала года направила в зону СВО порядка 470 единиц техники, поставки гуманитарного груза и дополнительного снаряжения из республики в период весеннего половодья будут осуществляться наземным путем и авиасообщением, сообщила РИА Новости заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Яна Наумова.
Как отметила Наумова, в зону спецоперации продолжаются поставки высокотехнологичной продукции, комплектующие для беспилотных платформ от якутского производителя, запасные части к квадроциклам "Сокол ЯКТ", обмундирование, средства защиты. Также бесперебойно ведется доставка гуманитарных грузов, переданных предприятиями, организациями и населением республики, в том числе автомобильной техники.
Доставка гуманитарного груза из Якутии в опорные пункты республики в зоне СВО
Доставка гуманитарного груза из Якутии в опорные пункты республики в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Доставка гуманитарного груза из Якутии в опорные пункты республики в зоне СВО
"С начала года в зону СВО из республики направлено порядка 470 единиц техники. На этой неделе завершаем отправку гуманитарной техники из Якутска, до открытия переправы через Лену. Формирование грузов и отправки по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников спецоперации в период закрытия переправ будут продолжаться другим наземным путем и авиаотправками", - рассказала замминистра.
Кроме того, по словам Наумовой, на СВО из Якутии направлено 6 тысяч продуктовых наборов от местных производителей. "Праздничные наборы в 80-летию Победы будут вручены военнослужащим к 9 Мая", - добавила она.
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