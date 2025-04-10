https://ria.ru/20250410/investitsii-2010436329.html

Мишустин заявил о важности расширения рынка венчурных инвестиций

Мишустин заявил о важности расширения рынка венчурных инвестиций - РИА Новости, 10.04.2025

Мишустин заявил о важности расширения рынка венчурных инвестиций

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал расширение рынка венчурных инвестиций приоритетом для властей РФ. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:02:00+03:00

2025-04-10T12:02:00+03:00

2025-04-10T12:02:00+03:00

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михаил мишустин

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КАЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал расширение рынка венчурных инвестиций приоритетом для властей РФ. Глава кабмина поприветствовал гостей и организаторов XIX Российского венчурного форума, который проходит в Казани. В своем видеообращении к участникам форума Мишустин сообщил, что в рамках правительственной инициативы "Взлет – от стартапа до IPO" помощь уже получили более 10 тысяч предприятий, общий объем их выручки приблизился к триллиону рублей. "Появилось почти 150 тысяч новых рабочих мест. Только за прошлый год на биржи впервые вышли сразу полтора десятка организаций, среди которых большинство – инновационных. Это своего рода рекорд за последнее десятилетие. Для содействия таким передовым предприятиям, включая малые, продолжается расширение и механизмов их встраивания в кооперационные цепочки нацпроектов и крупного бизнеса", - отметил Мишустин. Также, по его словам, совершенствуется так называемая "реестровая модель" предоставления услуг, которая облегчает и ускоряет процесс получения поддержки, когда необходимый документ – в электронном виде автоматически формируется в соответствующей государственной информационной системе. "Все эти меры будут способствовать расширению рынка венчурных инвестиций в стране. Это один из наших приоритетов", - сказал Мишустин. Глава кабмина выразил надежду, что Форум поможет участникам в реализации проектов, направленных на коммерциализацию перспективных идей, выпуск современных отечественных товаров и сервисов. "Необходимый опыт, научный потенциал и ресурсы у нас для этого имеются", - добавил он и пожелал форуму продуктивной работы.

https://ria.ru/20250220/dsight-2000626677.html

https://ria.ru/20250326/kazan-2007553901.html

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экономика, технологии, казань, россия, михаил мишустин