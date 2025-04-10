https://ria.ru/20250410/gruziya-2010504335.html

Британия ввела санкции против двух грузинских чиновников

Британия ввела санкции против двух грузинских чиновников - РИА Новости, 10.04.2025

Британия ввела санкции против двух грузинских чиновников

Великобритания ввела санкции против генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и первого замглавы грузинского МВД Шалвы Бедоидзе в рамках режима по борьбе с... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:31:00+03:00

2025-04-10T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и первого замглавы грузинского МВД Шалвы Бедоидзе в рамках режима по борьбе с нарушениями прав человека, говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства "Следующие наименования были добавлены в единый санкционный список и теперь подлежат заморозке активов: Шалва Бедоидзе, Георгий Габиташвили", - сказано там. Помимо этого, под ограничительные меры Лондона попали замглавы департамента специальных операций МВД Мирзе Кезевадзе и руководитель Специальной следственной службы Карло Кацитадзе.

https://ria.ru/20250324/gruziya-2006911588.html

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