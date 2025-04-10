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Британия ввела санкции против двух грузинских чиновников - РИА Новости, 10.04.2025
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15:31 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/gruziya-2010504335.html
Британия ввела санкции против двух грузинских чиновников
Британия ввела санкции против двух грузинских чиновников - РИА Новости, 10.04.2025
Британия ввела санкции против двух грузинских чиновников
Великобритания ввела санкции против генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и первого замглавы грузинского МВД Шалвы Бедоидзе в рамках режима по борьбе с... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:31:00+03:00
2025-04-10T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и первого замглавы грузинского МВД Шалвы Бедоидзе в рамках режима по борьбе с нарушениями прав человека, говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства "Следующие наименования были добавлены в единый санкционный список и теперь подлежат заморозке активов: Шалва Бедоидзе, Георгий Габиташвили", - сказано там. Помимо этого, под ограничительные меры Лондона попали замглавы департамента специальных операций МВД Мирзе Кезевадзе и руководитель Специальной следственной службы Карло Кацитадзе.
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в мире, великобритания, грузия, лондон
В мире, Великобритания, Грузия, Лондон
Британия ввела санкции против двух грузинских чиновников

Лондон ввел санкции против генпрокурора и замглавы МВД Грузии

© AP Photo / Alberto PezzaliРезиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
Резиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Резиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и первого замглавы грузинского МВД Шалвы Бедоидзе в рамках режима по борьбе с нарушениями прав человека, говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства
"Следующие наименования были добавлены в единый санкционный список и теперь подлежат заморозке активов: Шалва Бедоидзе, Георгий Габиташвили", - сказано там.
Помимо этого, под ограничительные меры Лондона попали замглавы департамента специальных операций МВД Мирзе Кезевадзе и руководитель Специальной следственной службы Карло Кацитадзе.
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