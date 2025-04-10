https://ria.ru/20250410/grant-2010442150.html

Более 60 фермеров Приангарья получили грант "Агростартап" за четыре года

Более 60 фермеров Приангарья получили грант "Агростартап" за четыре года - РИА Новости, 10.04.2025

Более 60 фермеров Приангарья получили грант "Агростартап" за четыре года

Более 60 фермеров Приангарья за четыре года получили государственную поддержку "Агростартап", предназначенную для создания и развития крестьянских (фермерских)... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:24:00+03:00

2025-04-10T12:24:00+03:00

2025-04-10T12:24:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

иркутская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682571_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_a4436aae3c686d88e13b4ff330f1237d.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 60 фермеров Приангарья за четыре года получили государственную поддержку "Агростартап", предназначенную для создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Так, 69 фермеров получили грант на общую сумму 221,6 миллиона рублей. Большая часть поддержки была направлена на развитие мясного и молочного животноводства. Министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков отметил, что грант "Агростартап" не только стимулирует предпринимательскую активность в сельской местности, но и содействует устойчивому развитию сельского хозяйства, увеличению производства и реализации молочной и мясной продукции. "Данный вид господдержки является одним из самых востребованных среди жителей региона, желающих начать свой агробизнес. С помощью гранта "Агростартап" фермеры приобретают племенных сельскохозяйственных животных, закупают сельскохозяйственную технику и оборудование. Обязательным условием для получения гранта является создание на базе своего КФХ дополнительных рабочих мест", — сказал Сумароков, его слова приводит пресс-служба. Господдержка предоставлялась с 2021 года в рамках реализации на территории региона федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250331/fermery-2008431543.html

https://ria.ru/20250319/sotskontrakt-2005990033.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , иркутская область