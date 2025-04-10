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Более 60 фермеров Приангарья получили грант "Агростартап" за четыре года
Более 60 фермеров Приангарья получили грант "Агростартап" за четыре года - РИА Новости, 10.04.2025
Более 60 фермеров Приангарья получили грант "Агростартап" за четыре года
Более 60 фермеров Приангарья за четыре года получили государственную поддержку "Агростартап", предназначенную для создания и развития крестьянских (фермерских)... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 60 фермеров Приангарья за четыре года получили государственную поддержку "Агростартап", предназначенную для создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Так, 69 фермеров получили грант на общую сумму 221,6 миллиона рублей. Большая часть поддержки была направлена на развитие мясного и молочного животноводства. Министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков отметил, что грант "Агростартап" не только стимулирует предпринимательскую активность в сельской местности, но и содействует устойчивому развитию сельского хозяйства, увеличению производства и реализации молочной и мясной продукции. "Данный вид господдержки является одним из самых востребованных среди жителей региона, желающих начать свой агробизнес. С помощью гранта "Агростартап" фермеры приобретают племенных сельскохозяйственных животных, закупают сельскохозяйственную технику и оборудование. Обязательным условием для получения гранта является создание на базе своего КФХ дополнительных рабочих мест", — сказал Сумароков, его слова приводит пресс-служба. Господдержка предоставлялась с 2021 года в рамках реализации на территории региона федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250331/fermery-2008431543.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , иркутская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Иркутская область
Более 60 фермеров Приангарья получили грант "Агростартап" за четыре года
Более 60 фермеров Приангарья получили господдержку "Агростартап" за четыре года
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 60 фермеров Приангарья за четыре года получили государственную поддержку "Агростартап", предназначенную для создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Так, 69 фермеров получили грант на общую сумму 221,6 миллиона рублей. Большая часть поддержки была направлена на развитие мясного и молочного животноводства.
Министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков отметил, что грант "Агростартап" не только стимулирует предпринимательскую активность в сельской местности, но и содействует устойчивому развитию сельского хозяйства, увеличению производства и реализации молочной и мясной продукции.
"Данный вид господдержки является одним из самых востребованных среди жителей региона, желающих начать свой агробизнес. С помощью гранта "Агростартап" фермеры приобретают племенных сельскохозяйственных животных, закупают сельскохозяйственную технику и оборудование. Обязательным условием для получения гранта является создание на базе своего КФХ дополнительных рабочих мест", — сказал Сумароков, его слова приводит пресс-служба.
Господдержка предоставлялась с 2021 года в рамках реализации на территории региона федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом России Владимиром Путиным.